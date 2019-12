Pohjois-Korean virallinen uutistoimisto KCNA julkaisi oheisen ohjustestiä esittävän kuvan marraskuun lopulla. Tiedossa ei ole, missä ja milloin kuva on otettu.

Maa ei kertonut kokeen yksityiskohtia.

Pohjois-Korea sanoo tehneensä ”merkittävän kokeen” Sohaen satelliittien laukaisuasemalla. Asiasta kertoneen virallisen uutistoimiston KCNA:n tiedonanto ei sisältänyt tarkempia tietoja myöhään perjantai-iltana suoritetun kokeen yksityiskohdista.

Edellisen kerran Pohjois-Korea antoi vastaavan ilmoituksen viikko sitten. Tuolloin se sanoi tehneensä ”erittäin tärkeän kokeen”. Samoihin aikoihin maan YK-lähettiläs ilmoitti myös, että keskustelut ydinohjelmasta ”eivät enää ole neuvottelupöydällä” Yhdysvaltojen kanssa käytävissä keskusteluissa.

KCNA:n mukaan koe edistää Pohjois-Korean ”luotettavan strategisen ydinpelotteen” kehittämistä. Myöhemmin lauantaina pohjoiskorealainen kenraali Pak Jon Chon sanoi KCNA:ssa, että kokeen tarkoitus oli myös kehittää uutta teknologiaa ja uusia strategisia aseita.

Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean ydinaseneuvottelut ovat tällä hetkellä pysähdyksissä.

Pohjois-Korea on puhunut pahaenteisesti ”joululahjasta”

Sohaelta on laukaistu useita raketteja, jotka muun muassa Yhdysvallat on tuominnut peitellyiksi pitkän kantaman ballististen ohjusten kokeiksi. YK:n turvallisuusneuvosto on kieltänyt Pohjois-Koreaa laukaisemasta ballistisia ohjuksia.

Pohjois-Korea on turhautunut siitä, etteivät maan johtajan Kim Jong-unin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tapaamiset ole johtaneet Pohjois-Korean vastaisten pakotteiden helpottamiseen. Pohjois-Korea on puhunut pahaenteisesti ”joululahjasta”, mikäli Yhdysvallat ei tee myönnytyksiä vuoden loppuun mennessä.

Jotkut analyytikot uskovat, että Pohjois-Korea saattaisi viitata mannertenväliseen ballistiseen ohjukseen.

– On hyvin todennäköistä, että Pohjois-Korea laukaisee jotain joulupäivänä. He saattavat kutsua sitä rakettisysteemiksi, vaikka kyseessä oikeasti on mannertenvälinen ballistinen ohjus, Ahn Chan-il, pohjoiskorealainen loikkari ja tutkija Soulissa sanoo AFP:lle.

Jännitteet Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen välillä ovat muutoinkin lisääntyneet kuluneen viikon aikana. Pohjois-Korea uhitteli sunnuntaina tehneensä ”erittäin tärkeän kokeen” liittyen ohjusten työntöjärjestelmiin, johon presidentti Trump vastasi.

– Kim Jong-un on liian fiksu ja hänellä on liikaa menetettävää – kaikki itse asiassa – jos hän toimii vihamielisesti.

Analyytikot arvioivat, että viime sunnuntain koe saattoi liittyä uudenlaisiin pitkän kantaman ballististen ohjusten työntöjärjestelmiin. Se saattaisi olla merkki, että Pohjois-Korea aikoo aloittaa uudestaan pitkän kantaman ohjusten testit. Se voisi tietää paluuta vuoden 2017 jännitteisiin, jolloin kokeet laukaisivat kriisin Yhdysvaltojen välillä. Syykin oli selvä: näytti vahvasti siltä, että Pohjois-Korean ohjukset ulottuisivat jopa Yhdysvaltain länsirannikolle asti.