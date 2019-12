Brexit ei ole suinkaan ainoa asia, jonka pääministeri lupasi toteuttaa.

Britannian pääministeri Boris Johnson voitti torstaina pidetyt parlamenttivaalit selkeällä enemmistöllä. Seuraavien viiden vuoden aikana, ellei ennenaikaisia vaaleja pidetä aiemmin, Johnsonin ja konservatiivien on toteutettava vaalikampanjansa kovat, joskin kriitikoiden mukaan epämääräiset lupaukset.

Brittimediassa onkin jo koostettu konservatiivien hallitukselle tehtävälistaa.

1. Brexitin toteuttaminen

Konservatiivien enemmistöhallitus aikoo viedä Britannian ulos Euroopan unionista 31. tammikuuta. Brexit-sotku on kuitenkin kaikkea muuta kuin selvitetty. Eropäivän jälkeen Britannia ja EU aloittavat kauppaneuvottelut, joiden Johnson on luvannut valmistuvan ensi vuonna. Sen verran Britannialla on siirtymäaikaa.

Boris Johnsonin johdolla neuvoteltu brexit-sopimus veisi Britannian kokonaisuudessaan ulos EU:sta. Pohjois-Irlanti jäisi kuitenkin tavaroiden suhteen sisämarkkinoille ja tullimuodollisuuksia nousisi maan ja muun Britannian välille.

Asiantuntijat ovat kuitenkin suhtautuneet varauksella siihen, että kauppaneuvottelut saataisiin valmiiksi vuoden 2020 loppuun mennessä. Mahdollista siirtymäajan pidennystä olisi pyydettävä viimeistään kesällä. Tämä kuitenkin aiheuttaisi soraääniä, sillä Johnson on itse luvannut, ettei siirtymäaikaa pidennetä.

Johnson on myös luvannut, ettei tullimuodollisuuksia nouse Pohjois-Irlannin ja muun Britannian välille siirtymäajan jälkeen, jos kauppasopimusta ei ole saatu neuvoteltua EU:n kanssa. Hänen itse neuvottelemansa erosopimus kuitenkin luo tällaiset rajamuodollisuudet, BBC kertoo.

2. Julkiselle terveydenhuollolle lisää rahaa

Vaalituloksen selvittyä pääministeri Johnson totesi julkisen terveydenhuoltojärjestelmän NHS:n olevan ykkösprioriteetti.

– Uskon, itse asiassa teidän, koska olen kuullut sen kovaa ja selkeästi maan kaikista nurkista, että selkeästi valtaosalle briteistä tärkeintä on, että keskitymme nyt ennen kaikkea NHS:ään, pääministeri lausui The Guardianin mukaan.

Johnson tervehtii työntekijöitä vierailulla sairaalassa, Mansfieldissä, marraskuussa.

Johnson on luvannut 34 miljardia puntaa ylimääräistä rahoitusta NHS:lle vuosittain, Telegraph kertoo.

Tavoitteena on esimerkiksi lisätä sairaanhoitajien määrää 50 000:llä. Tähän pyritään tukemalla alan opiskelijoita vuosittain 5 000–8 000 punnalla. Kyseinen tuki leikattiin vuonna 2017.

Konservatiivit lupasivat vaaliohjelmassaan, ettei NHS ole neuvottelupöydällä, kun Britannia neuvottelee kauppasopimuksia brexitin jälkeen.

3. Sosiaalihuollon kriisin ratkaiseminen

Boris Johnson lupasi The Guardianin mukaan Downing Streetin edessä vaalikampanjan aikaan, että ”me korjaamme sosiaalihuollon kriisin kerralla ja kaikkien puolesta...valmistamallamme selkeällä suunnitelmalla.”

Konservatiivit lupasivat esimerkiksi miljardi puntaa lisärahoitusta muun muassa sosiaalihuollon työntekijöihin ja parempaan infrastruktuuriin. Mitään radikaaleja uudistuksia ei kuitenkaan luvattu ja pidemmän tähtäimen ratkaisu sysättiin useiden puolueiden yhteisymmärrykseen varaan.

Pääministeri Johnson ja terveys- ja sosiaaliministeri Matt Hancock vierailulla sairaalassa 22. marraskuuta.

Lisäksi esimerkiksi Telegraphin haastatteleman asiantuntijan Paul Johnsonin mukaan vaaliohjelmasta ei löydy tarkkoja askelmerkkejä kriisin ratkaisemiseksi.

– Yksi suuri puute on sosiaalihuoltoa koskeva suunnitelma.

4. Maahanmuuttojärjestelmän uudistaminen

Konservatiivit lupasivat vaaliohjelmassaan ”Australia-tyylisen pisteisiin perustuvan järjestelmän,” BBC kertoo. Järjestelmässä siirtolaistyöntekijät saisivat pisteitä kykyjensä ja taitojensa perusteella.

Johnson sanoi ennen vaaleja, että tarkoituksena oli houkutella Britanniaan ”välkyimmät ja parhaimmat”. Siirtolaiset, joilla on vähemmän erityistaitoja, saisivat vähemmän pisteitä.

Järjestelmään kohdistuu kuitenkin useita kysymyksiä. Saadaanko se valmiiksi tammikuuhun 2021 mennessä? Saadaanko järjestelmä toteutettua luvatun kaltaisena? Miten se vaikuttaisi nettomaahanmuuttoon?

5. Ilmastokriisiin vastaaminen

BBC kutsuu ilmastonmuutosta Johnsonin ”päänsäryksi numero yksi”.

Ensinnäkin ensi vuoden joulukuussa Britannia isännöi YK:n ilmastokokousta Glasgow’ssa. Konservatiivit lupasivat muun muassa nettohiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä ja lisää rahoitusta tulviin varautumiseen. Kuitenkin ilmastonmuutos oli vaaliohjelmassa vain vähän esillä.

Tänä vuonna YK:n ilmastokokous pidettiin Madridissa. Neuvottelut kokouksessa ovat olleet kaikkea muuta kuin helpot.

Lisäksi Yhdysvallat on sanonut, ettei ilmastonmuutosta tule edes mainita kauppaneuvotteluissa, kun taas EU asettaa rajaveron maille, jotka eivät leikkaa kasvihuonekaasupäästöjään.

– On vaikea miellyttää molempia, analysoi BBC:n Roger Harrabin.