Päästövähennyskauppa on neuvotteluiden suurimpia kiistakysymyksiä.

YK:n ilmastokokouksen neuvottelut Madridissa jatkuivat edelleen lauantaina. Alkuiltapäivästä ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) arvioi neuvottelujen kestävän vielä useita tunteja.

– Sopu on saatu tasa-arvonäkökulman konkreettisemmasta huomioimisesta ilmastokysymyksessä, mutta muita asioita, mitä on pöydällä ollut, on vielä auki. Katsotaan saadaanko tämän päivän aikana vielä valmiiksi, hän kommentoi STT:lle.

Ilmastokokouksen oli tarkoitus päättyä jo kuuden aikaan perjantai-iltana.

Monet kokouksessa käsiteltävät asiat ovat Mikkosen mukaan olleet hyvin teknisiä. Niistä isoimmaksi kysymykseksi hän arvioi artikla 6:n, joka antaa säännöt sille, miten maat keskenään voivat käydä kauppaa päästövähennyksistä.

Jo Katowicen ilmastokokouksessa Puolassa vuonna 2018 Brasilia ajoi sääntöihin tekstiä, joka EU:n mukaan sisältää riskin, että sama päästövähennys voidaan raportoida kahteen kertaan.

Sama linja näyttäisi jatkuneen Madridissa.

– Haluamme, että säännöt ovat läpinäkyvät ja niillä varmistetaan, ettei päästövähennyksiä lasketa tuplana niin, että sekä ostaja- että myyjämaat pystyisivät laskemaan ne päästövähennykset itselleen, vaan että ne aidosti tulevat vain kerran laskettua. Ja että säännöt ovat sellaiset, että voimme varmistua siitä, että päästöt vähenevät, Mikkonen selventää.

”Kiina ei halua olla niin edistyksellinen kuin mitä oli yhdessä USA:n kanssa”

Toisena suurena haasteena Mikkonen mainitsee Yhdysvaltojen irtaantumisen Pariisin sopimuksesta, mikä on aiheuttanut erilaisia sopimusteknisiä ongelmia ja vaikuttanut muun muassa Kiinan suhtautumiseen.

– USA ja Kiina liittyivät yhdessä Pariisin sopimukseen ja ovat kulkeneet yhtä matkaa. Nyt kun Kiina on yksin, Kiina kokee vaikeutta siinä, eikä halua olla niin edistyksellinen kuin mitä oli yhdessä USA:n kanssa, Mikkonen kuvaa.

Ministeri sanoo, ettei ilmastokokouksessa itse asioiden suhteen ollut odotettavissakaan mitään suurta. Madridissa on ollut tarkoitus sopia Pariisin ilmastosopimuksen vielä auki olevista asioista.

Mikkonen toivoo kuitenkin, että viesti menee perille siitä, että kaikkien maiden täytyy lisätä päästövähennyksiään ja huomioida sekä tiedettä että ihmisten vaatimuksia.

– Ihmisethän painostavat, että valtiot olisivat aktiivisempia ja tehtäisiin enemmän. On tärkeää, että se viesti tässä tulee, ettäme kuulemme ja olemme kuulleet ihmisten vaatimuksia, hän sanoo.

WWF:n mukaan nykyistä päätöslauselmaa on mahdotonta hyväksyä

Kokouksen lopputulos näyttäisi jäävän kauaksi siitä, mitä ilmastoaktivistit ovat peräänkuuluttaneet. Kokouspaikalla neuvotteluja seuranneen ympäristöjärjestö WWF:n ilmastoasiantuntija Mia Rahusen mielestä nykyistä päätöslauselmaa on mahdotonta hyväksyä.

– Ehdotus sivuuttaa täysin kansalaisten ilmastohuolen ja tieteen viestin siitä, missä tilanteessa ollaan. Viittaukset ilmastotoimien kunnianhimon tason nostoon ovat ennätyksellisen heikot. Kahden viikon ajan maat ovat täällä toistaneet yksi toisensa perään, kuinka kaikkien pitää tehdä enemmän ja nopeammin. Mutta kun siihen pitäisi sitoutua, alkaa valtioiden jarruttelu, hän kommentoi tiedotteessa.

Rahusen mielestä puheenjohtajan tulisi tehdä uusi ehdotus, joka sisältää vahvan ja selkeän viestin ilmastotavoitteiden korottamisesta tieteen vaatimalle tasolle hyvissä ajoin ennen ensi vuoden Glasgow’n ilmastokokousta.