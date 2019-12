Tessa, 18, surmattiin raa’asti New Yorkissa – poliisi otti kiinni 13-vuotiaan pojan epäiltynä henkirikoksesta

Opiskelija Tessa Majors surmattiin ja ryöstettiin keskiviikkona New Yorkin Manhattanilla sijaitsevassa Morningsiden puistossa.

New Yorkia on järkyttänyt tällä viikolla 18-vuotiaan Tessa Majorsin julma kohtalo. Nuori opiskelijanainen ryöstettiin ja surmattiin raa’asti Manhattanilla sijaitsevassa Morningsiden puistossa keskiviikkona.

Barnard Collegessa ensimmäistä vuottaan opiskellut Majors kuoli, kun häntä oli puukotettu kasvojen ja rinnan alueelle. Majorsin kimppuun oli käynyt kolme henkilöä. Naisen puhelin löytyi lähistöltä, mutta hänen lompakkoaan ja laukkuaan ei löydetty.

Teko kauhistuttaa myös siksi, että myös epäilty tekijä on hyvin nuori: Uutiskanava CNN:n mukaan mukaan poliisi on ottanut kiinni teosta epäiltynä vain 13-vuotiaan pojan.

Poliisi epäilee häntä taposta, ryöstöstä sekä aseen luvattomasta hallussapidosta. Siitä, saako 13-vuotias syytteet, päättää syyttäjä. Syyttäjän ratkaistavissa on myös se, kohdellaanko häntä oikeuden edessä kuin aikuista.

– Menetimme hyvin erityisen, hyvin lahjakkaan ja erittäin rakastetun nuoren naisen, Virginiasta kotoisin olleen Majorsin musertunut perhe kertoi lausunnossaan.

– Maailmamme ei tule olemaan ennallaan enää koskaan.

Tessa Majorsin kuolema on järkyttänyt lähellä surmapaikkaa sijaitsevalla yliopistokampuksella, jossa myös Majors opiskeli.

CNN:n tietojen mukaan poika on myöntänyt osallisuutensa ryöstöön ja puukotukseen. Lisäksi hänen kerrotaan nimenneen kaksi muuta henkilöä, joiden uskotaan liittyvän tapaukseen.

Veriteko on järkyttänyt läheisellä yliopistokampuksella, jossa sijaitsee Barnard Collegen lisäksi myös tunnettu ja arvostettu Columbian yliopisto.

Myös New Yorkin pormestari Bill de Blasio ilmaisi tiedotustilaisuudessa järkytyksensä tapahtuneesta.

Veriteko tapahtui keskiviikkona Morningsiden puistossa Manhattanilla.

– Ajatus siitä, että ensimmäisen vuoden opiskelija surmattiin kylmäverisesti ei järkytä minua ainoastaan vanhempana, vaan siksi, että tämä voi tapahtua missä tahansa, pormestari sanoi.

– Mielestäni on uskomatonta, että se voi tapahtua täällä, lähellä hienoa yliopistokampustamme. Se on todellisuutta, jota on mahdotonta hyväksyä.