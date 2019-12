Kyllästyminen brexit-vatulointiin sinetöi työväenpuolueen ja James Corbynin historiallisen tappion Stokessa Englannin sydänmailla.

Britanniassa torstaina järjestetyt ennenaikaiset parlamenttivaalit päättyivät pääministeri Boris Johnsonin konservatiivipuolueen murskavoittoon. Puolue saavutti enemmistön parlamentin alahuoneeseen 365 paikalla, joka on 47 paikkaa enemmän kuin aiemmin.

Oppositiossa ollut työväenpuolue taas sai pahimman selkäsaunan sitten 1930-luvun. Punaiseksi muuriksi kutsuttu työväenpuolueen tukialue keskisen ja pohjoisen Englannin vanhoilla teollisuuspaikkakunnilla murtui, kun Jeremy Corbynin johtama labour ei kyennyt kilpailemaan konservatiivien viestin kanssa.

Missään labourin tappio ei ollut symbolisesti yhtä totaalinen kuin Manchesterin ja Birminghamin kaupunkien välissä sijaitsevassa Stoke-on-Trentissä.

Brittilehdistö ehti varoitella vaalien alla posliiniteollisuudestaan tunnetun ja työväenpuolueen ikiaikaisesti hallitseman Stoken voivan olla Corbynille hänen Waterloon taistelunsa.

Tämä myös toteutui: torstaina kaikki alueen kolmesta edustajapaikasta menivät konservatiiveille.

Väkiluvultaan Tampereen kokoisen Stoken keramiikkatehtaiden piiput ovat kylmenneet ajat sitten. Samoin on käynyt suurelle osalle muusta teollisuudesta kaupungissa, joka aikoinaan oli tehtaineen ja hiilikaivoksineen teollisen vallankumouksen keskiössä.

Paikallisten kasvanut tyytymättömyys tienasi vuonna 2016 Stokelle lisänimen ”Britannian brexit-pääkaupunki”. Täällä maan EU-eroa toivoi lähes 70 prosenttia äänestäjistä – suurempi osuus kuin missään muualla.

Tämä sai monen stokelaisen kääntämään kelkkansa myös torstaina ja tukemaan Johnsonin konservatiiveja.

Sean Brown arvioi ihmisten olevat jo kyllästyneitä brexitiin ja uskoo sen vaikuttaneen vaalitulokseen.

Yksi brexitin puolesta Stokessa äänestäneistä oli nyt 32-vuotias Sean Brown, joka työskentelee sähköasentajana. Kolme vuotta myöhemmin, kun brexitin toteutuminen ainakin paperilla jo ensi kuussa näyttää mahdolliselta, hän on tullut katumapäälle.

– Uskon että vuonna 2016 ihmiset olisivat olleet varovaisempia, jos he olisivat tienneet samat asiat kuin nyt tiedetään. Koko kansanäänestys perustui vihaan ja vieroksumiseen, jossa maahanmuutto oli keskeisessä osassa, Brown sanoo.

Myös hänen oman päätöksensä taustalla vaikuttivat maahanmuuttoon liittyvät seikat.

– Minusta tuntui epäreilulta, että Euroopasta tulevat menivät pätevien mutta muualta tulevien edelle. Silloin ajattelin, että ero voisi olla hyväksi maalle.

Brown arvioi ihmisten olevan jo lopen kyllästyneitä koko brexitiin. Tämä kyllästyminen on varmasti vaikuttanut myös vaalitulokseen. Edes kaikki työväenpuolueen tukijat eivät kestäneet ajatusta uudesta kansanäänestyksestä tai nykyisen vatvomisen jatkumisesta.

Brown sanoo kaikesta huolimatta hyväksyvänsä sen, mitä vaalitulos tuo tullessaan.

– Näin demokratia toimii. Me äänestimme, ja nyt katsotaan mitä tapahtuu. Kukaan ei ole tehnyt vastaavaa aikaisemmin, katsotaan mihin me päädymme.

Johnsonia ja muita brexitiä junailemassa olleita poliitikkoja on syytetty valheilla kampanjoimisesta. Nykyisin yli puolet briteistä on kannattanut mielipidemittauksissa maan EU-jäsenyyden jatkumista.

Torstain vaalitulos tarkoittaa kuitenkin murskaavan vahvaa tukea Johnsonin suunnitelmalle viedä Britannia ulos EU:sta tammikuun lopussa.

Baarimikkona työskentelevä James Gagliano tietää perheitä ja ystävyksiä, jotka ovat päätyneet riitoihin ja välirikkoihin brexitin vuoksi.

– Se mitä on tehty, on tehty. Ihmiset ovat puhuneet. Mielestäni tämä kaikki on kestänyt jo liian kauan, sanoo Stokeen kuuluvassa Hanleyssa sijaitsevan The Stage Door -pubin baarimikkona työskentelevä James Gagliano, 34.

Hänkin arvelee kyllästymisen olevan suurin syy siihen, miksi stokelaiset hylkäsivät työväenpuolueen ja päätyivät äänestämään konservatiiveja, joka ainoana puolueena kampanjoi Johnsonin brexit-suunnitelman puolesta. EU:hun jäämistä kannattavien äänet taas hajautuivat useille puolueille.

Pubin tiskillä vaalitulos on puhuttanut. Gagliano sanoo joutuneensa vaaliviikolla välillä hillitsemään asiakkaiden äänekkäitä poliittisia väittelyitä.

Stoken kaduilta tai kahviloista on silti vaikeaa löytää konservatiivipuoluetta äänestäneitä, jotka haluaisivat puhua asiasta. Yli kolme vuotta jatkunut vatvominen brexitin kanssa on saanut ihmiset sulkeutumaan kuoreensa.

– Tiedän perheitä, ystävyksiä ja yhteisöjä, jotka ovat päätyneet riitoihin ja välirikkoihin tämän asian vuoksi, Gagliano toteaa.

Tiskin toisella puolella 31-vuotias Julia Cawley nyökyttelee. Hän sanoo yrittäneensä puhua omien vanhempiensa kanssa äänestämisestä, mutta tehtävä osoittautui lähes mahdottomaksi.

– Omanikäiseni puhuvat mielellään politiikasta ja keskustelevat eri vaihtoehtojen hyvistä puolista. Vanhempi sukupolvi taas pitää nämä asiat vain itsellään.

Myös Cawley on sitä mieltä, että kolmen vuoden takaisessa brexit-äänestyksessä ihmisillä ei ollut riittävästi tietoa siitä, mitä todella tulee tapahtumaan.

– Ihmiset äänestivät pelkkää ideaa ilman mitään pohjaa sen toteuttamiselle käytännössä.

Cawleyn mielestä äänestäjät eivät ole pysähtyneet miettimään, mitä tammikuulle kaavaillun brexit-päätöksen jälkeen tulee tapahtumaan. Hän ennustaa pääministeri Johnsonin työn vasta alkavan helmikuussa, jos EU-ero toteutuu ajallaan.

– Ihmiset uskoivat asioiden korjaantuvan taianomaisesti, jos konservatiivit saavat jälleen enemmistön itselleen. En usko, että niin tulee tapahtumaan. Odotan miten he täyttävät lupauksensa, joilla he saivat nämä äänet.