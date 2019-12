Yhdysvaltojen entinen puolustusministeri kirjoitti Suomelle kirjeen talvisodan muiston kunniaksi – mukana piikki nykyjohtajille

Donald Trumpin kanssa riitautunut Jim Mattis veti talvisodan tapahtumista yhteyden nykypäivään.

Suomen Yhdysvaltojen-suurlähetystö järjesti keskiviikkona seminaarin talvisodan alkamisen 80-vuotispäivän muistoksi. Tapahtumassa luettiin ääneen kirje, jonka Yhdysvaltojen entinen puolustusministeri Jim Mattis oli kirjoittanut.

– Talvisota on täynnä opetuksia historian ystävälle, ja se on ollut avainasemassa lukemattomien nuorempien upseerien ja sotataktikkojen kehityksessä. Kaikkien näiden vuosien jälkeenkin sillä on paljon opetettavaa meille, Mattis kirjoitti.

– Ennen kaikkea konflikti on iskulause patriooteille. Se todistaa, että kotimaansa puolesta taistelevan kansan sinnikkyys ja päättäväisyys voi antaa heille voimaa, joka korvaa puutteet aseissa ja henkilömäärissä. Suomalaisten puolustuksen pelottomuus Neuvostoliiton hyökkäyksen edessä on edelleen erittäin vaikuttavaa.

Mattis jatkaa kuvailemalla suomalaisten sotilaiden taktista neuvokkuutta ja kykyä sopeutua vallitseviin olosuhteisiin.

– Lopuksi, talvisodan historia vaatii meitä tunnustamaan Venäjän ja muiden revisionististen valtojen kasvavan sotaisuuden. Silloin, aivan kuin nytkin, heidän toimensa paljastavat ennaltaehkäisevän verkoston rapistumisen, Mattis kirjoitti.

– Kansojen liiton kyvyttömyys torjua Neuvostoliiton aggressiivisuutta vain 20 vuotta ensimmäisen maailmansodan jälkeen oli seurausta maailman johtajien kyvyttömyydestä ymmärtää tuolloisten instituutioiden riittämättömyys nousevien turvallisuusuhkien edessä. Meidän ei tule toistaa tätä virhettä nykypäivänä.

Mattis toimi Yhdysvaltojen puolustusministerinä tammikuusta 2017 joulukuuhun 2018. Hän erosi vastalauseena amerikkalaisjoukkojen vetämiselle Pohjois-Syyriasta. Presidentti Donald Trump suuttui Mattisin erosta ja sanoi antaneensa tälle potkut.