Muut Pohjoismaat eivät ole tuoneet al-Holilta aikuisia – Ruotsin ulkoministeriö perustelee IS:lle omaa linjaustaan

Ruotsi, Norja ja Tanska ovat jo tehneet päätöksiä, hakevatko ne kansalaisiaan al-Holin leiriltä.

Kun Suomessa vielä pähkäillään, pitääkö suomalaisia hakea al-Holin leiriltä, muut Pohjoismaat ovat tehneet päätöksiä.

Ruotsi, Norja ja Tanska ovat palauttaneet al-Holilta orpolapsia: Ruotsiin 7, Norjaan 5 ja Tanskaan yksi. Paikallisten medioiden mukaan lasten henkilöllisyys on varmistettu Tanskassa ja Norjassa DNA-testein.

Al-Holissa ja muilla Koillis-Syyrian leireillä on sanomalehti Dagens Nyheterin tietojen mukaan kaikkiaan 57 lasta, joilla on yhteys Ruotsiin. Tiedot lehti on saanut paikallisilta kurdiviranomaisilta.

Ruotsin ulkoministeriöstä kerrotaan, että maan hallitus yrittää etusijassa auttaa Syyriassa olevia lapsia, joilla on yhteys Ruotsiin. Tavoitteena on tuoda lapset silloin, kun se on mahdollista.

– Aikuiset kantavat täyden vastuun lasten tilanteesta. Ulkoministeriö ei voi koskaan tehdä päätöstä lasten huostaanotosta. Tämä ei johdu halusta tai halun puutteesta. Kysymys on siitä, mitä on mahdollista tehdä. Lapset ovat erilaisissa tilanteissa. Jotkut voivat olla orpoja. Joillakin vanhemmat ovat vangittuja. Suurin osa lapsista on äitinsä kanssa. Jokainen tapaus pitää ratkaista yksilöllisesti. On tärkeää ratkaista kysymys oikeusturvan mukaan, kansainvälisen oikeuden ja Ruotsin lakien mukaan, lapsen paras keskiössä, Ruotsin ulkoministeriöstä vastataan IS:lle.

– Ei ole helppoa ratkaisua. Tässä pitää ottaa huomioon huoltajuuteen, perheen erottamiseen, henkilön tunnistamiseen ja kansalaisuuteen liittyviä näkökulmia.

– Teemme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Meillä on läheiset suhteet alueen paikalliseen kurdihallintoon, avustusjärjestöihin ja muihin maihin, joilla on kansalaisia leirillä. Työ on hankalaa, kuten niiden lasten tunnistaminen, joilla on yhteyksiä Ruotsiin.

– Ei ole ajankohtaista valtion keinoin palauttaa kotimaahan ne aikuiset, jotka matkustivat Syyriaan liittyäkseen terroristijärjestöön. Kaikki Syyriaan matkustaneet aikuiset ovat tehneet sen omalla suostumuksellaan. Ulkoministeriö antoi jo 2011 ankarimman mahdollisen matkustusvaroituksen näistä maista.