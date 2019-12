Isis-uhreja Syyriassa auttava ruotsalaislääkäri erottaisi al-Holin äidit lapsistaan: ”Kaikilla äideillä ei ole oikeutta olla äitejä”

Kurditaustaisen Isisin uhreja auttavan lääkärin Nemam Ghafourin mielestä Isisin alueelle lähteneet naiset pitäisi asettaa syytteeseen.

Isisin uhreja Syyriassa ja Irakissa auttava ruotsalaislääkäri Nemam Ghafouri on huolissaan siitä, ettei Suomi ole vieläkään ratkaissut sitä, mitä Syyriassa al-Holin leirillä oleville äideille ja lapsille tehdään.

– Ongelma pitää ratkaista ennemmin tai myöhemmin, ja mieluummin ennemmin. Nytkin on jo liian myöhäistä, Ghafouri sanoo Ilta-Sanomille.

Kurditaustainen Ghafouri perusti vuonna 2014 yhdessä muiden lääkäreiden kanssa Joint Help for Kurdistan -avustusjärjestön, joka auttaa muun muassa Isisin uhreiksi joutuneita jesidejä. Hän on vieraillut edellisen kerran al-Holin leirillä lokakuussa.

Ghafouri kertoo nähneensä, kuinka joka päivä kurditaistelijat toivat useita kuorma-autollisia al-Holilta karanneita ihmisiä takaisin leirille.

– Al-Holin naiset maksavat kymmeniä tuhansia dollareita salakuljettajille, jotta heidät kuljetettaisiin pois leiriltä Turkkiin tai Idlibiin tai muualle heidän jihadistimiestensä luo. Moni heistä on jo karannut.

Ghafouri uskoo, että miten enemmän aikaa kuluu, sitä useampi pääsee karkaamaan leiriltä. Hän pelkää myös, että ajan myötä leireillä asuvat ihmiset alkavat herätellä yhä enemmän toivoa ”kalifaatin” rakentamisesta uudelleen.

STT uutisoi tällä viikolla, että al-Holin naisten palaamishalut olisivat jo vähentyneet.

Tämän hetken tietojen mukaan yhtäkään leirillä olevista aikuisista tai lapsista ei ole palautettu Suomeen. Esimerkiksi Ruotsiin on palautettu seitsemän orpolasta ja Norjaan viisi.

Suomalaisia on al-Holin leirillä tiettävästi nelisenkymmentä, joista 11 on aikuisia.

Ghafourin mielestä äidit ja lapset pitäisi erottaa toisistaan.

– Nämä naiset ovat vaaraksi omille lapsilleen. Tiedän, että monet ihmiset sanovat, että lapselle parasta on olla äidin kanssa, mutta anteeksi vain... Kaikilla äideillä ei ole oikeutta olla äitejä, Ghafouri sanoo.

Ghafouri sanoi Ylelle kesäkuussa, ettei ole löytänyt al-Holilta ainoatakaan naista, joka tuntisi tapahtuneesta katumusta.

– Enkä ole kuullut, että kukaan muukaan olisi kuullut naisten katuvan, mitä kalifaatissa tapahtui, Ghafouri sanoi tuolloin Ylelle.

Nemam Ghafouri on tavannut useita Isis-taistelijoiden vaimoja al-Holin leirillä.

Hänen mielestään ongelma on se, että nykyisellä lainsäädännöllä naiset on lähes mahdotonta saada syytteeseen Pohjoismaissa.

– Kaikki Isisiin liittyneet ihmiset ovat hyvin koulutettuja, ja he osaavat lukea ja kirjoittaa. He osaavat puolustaa itseään taitavasti, hän sanoo nyt IS:lle.

Ghafouri ehdottikin Ylellä poikkeuslakia, jonka nojalla naiset saataisiin esimerkiksi Suomessa syytteeseen. Tällöin naiset ja lapset voitaisiin hänen mielestään tuoda yhtä aikaa kotimaahansa. Hän on samaa mieltä edelleen.

– Mikäli valtiot eivät tee mitään erityislakia koskien Isisiin liittyneitä ihmisiä, ja heidät tuodaan leiriltä takaisin, heille annetaan vain vapaa pääsy takaisin mukavaan elämään.

Kurdiviranomaiset ovat suhtautuneet nihkeästi ajatukseen siitä, että vain lapset haettaisiin al-Holilta. Lasten erottaminen vanhemmistaan saattaisi myös rikkoa ihmisoikeuksia ja kansainvälisiä sopimuksia, joihin Suomi on sitoutunut. Lisäksi lastensuojelun kannalta asia on ongelmallinen, sillä sen pelisääntöjen mukaan lasten erottaminen vanhemmistaan vaatisi huostaanottopäätöksiä.

Ghafouri uskoo kurdien pelkäävän sitä, että jos vain lapset haetaan, äidit hylätään kurdien taakaksi.

Siksi Ghafourin mielestä yksi mahdollinen ratkaisu olisi se, että jos vain lapset voitaisiin hakea, Euroopan maat antaisivat tukensa kurdeille niin, että naisille voitaisiin järjestää kunnollinen oikeudenkäynti Syyrian kurdialueella tai Irakissa. Lisäksi naiset pitäisi deradikalisoida.

Ghafouri uskoo, että lasten kannalta parasta olisi erottaa heidät vanhemmistaan ja saada lapset sopeutumaan länsimaihin. Toimia pitäisi kuitenkin pian, ennen kuin lapset kasvavat teineiksi ja mahdollisesti radikalisoituvat äitiensä seurassa.

– Kukaan ei ota tilanteesta vastuuta, vaan keskustelu vain jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Mitä pidempään ratkaisua viivytellään, sitä syvemmäksi ongelma muuttuu.