Yhdysvaltain harjoitusjoukkojen ja kaluston kuljetus Eurooppaan ja liikuttelu keskellä tiheään asuttua mannerta on valtava logistinen ponnistus, joka vaatii kymmenien tuhansien ihmisten tukiorganisaatiota.

Yhdysvallat siirtää Atlantin ylitse 20 000 sotilasta valtavaan Defender Europe 20 -sotaharjoitukseen. Suomi ei ole suoraan mukana harjoituksessa.

Atlantin yli vanhalle mantereelle saapuu ensi keväänä eniten amerikkalaisia joukkoja neljännesvuosisataan, ja ne marssivat Euroopan halki kohti itää päästäkseen harjoitusalueilleen Puolaan, Baltiaan ja Georgiaan.

Defender Europe 20 -sotaharjoituksen ensimmäiset joukkojen ja kaluston laivaukset alkavat helmikuussa, kuumin harjoitusvaihe on huhti- toukokuussa ja paluukuljetukset jatkuvat aina heinäkuuhun saakka. Suurharjoitus on Yhdysvaltain ja puolustusliitto Naton järjestämä.

1. Yhdysvallat laivaa divisioonan verran joukkoja ja kalustoa neljään satamaan Pohjanmerellä ja Virossa. 2. Harjoitusjoukot ottavat osan kalustosta valmiusvarastoista. 3. Yhteiset sotaharjoitukset: aiheena suurten valmiusyhtymien toiminta ja maahanlaskut. 4. Divisioonatason komentopaikkaharjoitus Saksassa. 5. Divisioonan vesistönylitykset Saksassa ja Puolassa. 6. Joukot etenevät Suwalkin käytävän läpi Liettuaan. 7. Merivoimien ja merijalkaväen valmiusosaston tukisatama.

Nato-liittolaisten ja kumppanimaiden harjoitusjoukkojen yhteisvahvuus nousee yhteensä noin 37 000 sotilaaseen. Suomi on mukana pienellä joukolla kahdessa Defender Europen kokonaisuuteen kytketyssä harjoituksessa.

Defender Europe -harjoitus on valtava logistinen operaatio. Näin Yhdysvallat laivasi kalustoa Ventspilsin satamaan toukokuussa 2017.

Suursotaharjoituksen päätarkoitus on testata Yhdysvaltain strategista valmiutta ja kykyä tuoda Eurooppaan ”uskottava” määrä voimaa – vastaukseksi Venäjän mahdolliseen aggressioon. Näin Eurooppa on palaamassa takaisin kylmän sodan aikakaudelle, sillä Defender Europe muistuttaa Naton 1980-luvulla pitämiä suuria sotaharjoituksia. Myös Venäjä harjoittelee suurin voimin läntisissä osissaan. Sekä Defender Europen että Venäjän Zapad-harjoitusten skenaariot liittyvät Euroopassa syttyvään suursotaan.

Yhdysvallat laivasi M1A1 Abrams -taistelupanssarivaunuja Ventspilsin satamaan Latviaan kahden vuoden takaisessa Sabre Strike -harjoituksessa.

Defender Europe 20 on omiaan ärsyttämään Venäjää aivan erityisesti, joukot liikkuvat läntisestä Euroopasta toiminta-alueilleen Venäjän lähinaapuriin. Joukkoja laivataan myös suoraan Viroon.

Suomi on mainittu harjoituksen tiedotusmateriaalissa yhtenä Defender Europen 18 osallistujamaasta.

– Nykyisen konseptin mukaan Suomi ei osallistu suoraan Defender Europe 20:een, kertoi Yhdysvaltain maavoimien Euroopan-joukkojen operaatioista vastaava apulaisesikuntapäällikkö, prikaatikenraali Sean Bernabe IS:lle maanantaina.

Prikaatikenraali Sean Bernabe suunnittelee ensi kevään Defender Europe -harjoitusta. Kuva kesäkuulta 2018.

Bernabe puhui konferenssipuhelun avulla pidetyssä tiedotustilaisuudessa, jossa oli IS:n lisäksi mukana median edustajia muun muassa Puolasta, Saksasta ja Britanniasta. Näin hän tarkensi Suomen osallisuutta:

– Suomi aikoo osallistua hyvin pieneltä osin Sabre Strike -harjoitukseen, muistaakseni lähettämällä yhden joukkueen mukaan. Sen lisäksi Suomi lähettää tykistöelementin Dynamic Frontiin, joka on Grafenwöhrissä pidettävä komentopaikkaharjoitus, Bernabe kertoi.

Sabre Strike on joka toinen vuosi pidettävä Nato-harjoitus, jossa Suomi on ollut mukana aiemminkin. Tällä kertaa harjoitus on erityisen kiinnostava, sillä siinä liikutellaan joukkoja strategisesti tärkeässä Suwalkin maakäytävässä – suomalaiset tosin pysyvät Viron maaperällä.

Suwalkin kapea käytävä erottaa Kaliningradin alueen muusta Venäjästä, ja konfliktitilanteessa käytävän hallinta on keskeisen tärkeää sekä Baltian puolustukselle että Venäjälle. Kaikki kolme Baltian maata ovat Naton jäseniä, ja Suwalki on ainoa reitti lähettää niihin maitse apujoukkoja tositilanteessa.

Saksaan lähetettävä suomalainen ”tykistöelementti” on muutaman esikuntaupseerin ryhmä. Baijerissa sijaitseva Grafenwöhr on puolustusliitto Naton suurin harjoitusalue Euroopassa, pinta-alaltaan 232 neliökilometriä. Sinne keskitetään harjoituksen aikana noin 8 000 sotilasta.

Defender Europe -harjoituksessa tehdään maahanlaskuoperaatio Georgiaan. Kuva Yhdysvaltain, Britannian ja Italian maahanlaskujoukkojen yhteisharjoituksista Italiassa joulukuun alussa.

Harjoitukseen sisältyy mittava maahanlaskuoperaatio Georgiaan, joka on Venäjän rajamaa ja Naton kumppani. Venäjä miehittää osaa Georgian alueesta vuonna 2008 käydyn lyhyen sodan seurauksena, ja maiden suhteet ovat jäätävän kylmät.

Venäläisen uutistoimisto Tassin toimittaja kysyi prikaatikenraali Bernabelta, onko Defender Europe tai jokin siihen liittyvistä harjoituksista erityisesti suunnattu Venäjää vastaan. Kysymyksessä toimittaja mainitsi operaatiot Georgiassa.

– Yleisesti ottaen fokus on strategisen valmiuden luomisessa: suurten joukkojen siirtämisessä Yhdysvalloista Eurooppaan ja näiden joukkojen harjoittamisesta liikkumaan Euroopan halki harjoitusalueilleen. Sen jälkeen ne saavat tilaisuuden rakentaa yhteensopivuutta Nato-liittolaisten ja kumppaneiden kanssa ja testata taktisia valmiuksiaan, Bernabe selitti.

– Siispä, toistan vielä, mikään näistä harjoituksista ei ole vastaus mihinkään erityiseen. Kaikissa on kyse valmiuden kehittämisestä strategisella ja taktisella tasolla.

Yhdysvaltain harjoitusjoukkojen ja kaluston kuljetus Eurooppaan ja liikuttelu keskellä tiheään asuttua mannerta on valtava logistinen ponnistus, joka vaatii kymmenien tuhansien ihmisten tukiorganisaatiota. Osa materiaalista otetaan Yhdysvaltain Eurooppaan sijoitetuista valmiusvarastoista, joissa on muun muassa M1 Abrams -taistelupanssarivaunuja, Bradley-panssariajoneuvoja ja Paladin-haupitseja.

Amerikkalaisen huoltoportaan yksikön sotilaat kertasivat ampumataitojaan Landstuhlin harjoitusalueella marraskuussa. Yksikkö valmistautuu jo Defender Europe -harjoitukseen ensi keväänä.

Harjoitusjoukot vedetään Defender Europen päätyttyä nopeasti takaisin Atlantin taakse. Yhdysvallat ei siis ole lisäämässä Eurooppaan sijoitettujen joukkojensa määrää, ja tämä halutaan myös tehdä selväksi.

– Haluamme varmistua siitä, että sotilaat saavat kovan koulutuksen ja kehittävät taktista valmiuttaan. Ja sitten me viemme heidät takaisin Yhdysvaltain mantereelle valmistautumaan seuraavaan tehtäväänsä, milloin se sitten tuleekin eteen, prikaatikenraali Bernabe sanoi.