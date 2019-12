Kommentti: Boris Johnson haistoi tuulet ja nousi valtiomiesten joukkoon – seuraavaksi alkaa sotku

On totuuden aika, Boris Johnson, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

Britit todella haluavat brexitinsä.

Mikään muu tuskin selittää Boris Johnsonin konservatiivien murskavoittoa. Vielä keväällä konservatiivien kannatus mateli parissakymmenessä prosentissa Theresa Mayn brexit-yritelmien jäljiltä – ja nyt tällainen nousu.

Johnson haistoi tuulet ja lupasi ainoan selkeän vaihtoehdon, nopean brexitin, come what may, tuli mitä tuli. Hänen menestyksensä on osoitus siitä, että brittiäänestäjät komppasivat: hoidetaan se brexit nyt vihdoin alta pois.

Johnson sai hyvää tukea kampanjalleen työväenpuolueen Jeremy Corbynilta, joka oli epäselvä ja häilyvä. Äänestäjällä ei ollut uskottavaa vaihtoehtoa. Corbynille käy kuin Antti Rinteelle. Jos luottamus menee niin menee mieskin.

Corbynin huonous ei poista sitä, etteikö kunnia voitosta kuuluisi Boris Johnsonille. Oli hänestä mitä mieltä tahansa, hän nosti itsensä brittiläisten valtiomiesten joukkoon. Hatunnosto siitä.

Pettymyksiä odotellessa

Sen hatun voi saman tien polkea jalkoihinsa. Nyt se brexit-sotku nimittäin vasta alkaakin. On totuuden aika.

Boris Johnson on luvannut briteille kuun taivaalta, kunhan brexit vain hoidetaan. Valtion rahaa suorastaan virtaa kouluille, sairaaloille, poliisille ja infrastruktuurihankkeisiin, eli niihin asioihin, jotka tavallista ihmistä koskettavat ja jotka nyt ovat kuralla.

Pelko on, että kansalaiset joutuvat pettymään pahasti.

Brittiyritykset kokevat konservatiivien mukaan uuden kukoistuksen aikakauden, kun epävarmuus poistuu. Voi olla lyhyellä tähtäimellä, mutta entäs pitkällä?

EU-ero tapahtuu tammikuussa. Ettei kova brexit tapahtuisi, Johnsonilla on vuosi aikaa neuvotella kauppasopimus EU:n kanssa. Samaan aikaan pitäisi neuvotella ne myös muun maailman kanssa. Eli Johnsonin pitäisi vuodessa hoitaa se, mihin yleensä menee puoli vuosikymmentä.

Onneksi hänellä on kokemusta sanojensa pyörtämisestä, joten hänellä ei liene tunnontuskia hakea taas jatkoaikaa.

On esitetty epäilyjä, että britit eivät edelleenkään vuosien vatvomisen jälkeen ymmärrä, mikä kaikkea brexit todella tarkoittaa. Pian se alkaa selvitä.

On totuuden aika, Boris Johnson. Pystytkö hoitamaan brexitin?

Välttelyllä historiaan

Boris Johnson teki historiallisen vaalikampanjan myös siinä mielessä, kuinka hän onnistui välttelemään vaikeita kysymyksiä.

Vuosikymmenten ajan kaikki brittipuoluejohtajat ovat vaalien alla istuneet BBC:n legendaarisen Andrew ”tuhoaja” Neilin piinapenkkiin tentattavaksi. Johnson ei koskaan saapunut studiolle. Paikka ammotti tyhjänä myös kaikkien puoluejohtajien yhteisessä tentissä.

Kyseessä on erittäin huolestuttava asia koko demokraattisen järjestelmän uskottavuudelle, jos maan johtaja ei enää halua vastata yleisölleen muuten kuin omilla ehdoillaan ja foorumeillaan. Yhdysvalloissahan tämä on tapahtunut jo aiemmin, kun Valkoinen talo lopetti kokonaan säännölliset lehdistötilaisuutensa.

Johnsonin välttelyä selitettiin sillä, että hän ei halunnut riskeerata häämöttävää voittoa. Voi tulkita myös niin, että hän pelkäsi jäävänsä kiinni jostain valheesta, taas.

Vaalien jälkeinen aika on monella tapaa totuuden hetki Boris Johnsonille. Mistä rahat lupauksiin? Koittaako brexit-onnela? Nyt tulee julki myös se Venäjän brexit-vaikutusprojektista laadittu raportti, jonka Johnsonin hallitus salasi vaalien alla.

Torstain vaalituloksesta pitää poimia vielä yksi yksityiskohta, josta voi paisua jättimäinen.

Vaikka Englanti halusi brexitiä, brexitin torjuva Skotlannin kansallispuolue SNP otti myös murskavoiton omilla alueillaan. Kuinka kauan Boris Johnson pystyy pitämään itsenäisyyttä hinkuvat skotit aisoissa?

Johnsonin sorvaama brexit-suunnitelma on ollut pettymys myös pohjoisirlantilaisille. Yhdistynyt kuningaskunta natisee saumoistaan.

Onnea vain Boris Johnson. Sitä tulet tarvitsemaan.