Brittiprofessori IS:lle: Tätä vaalitulos tarkoittaa brexitille

Ovensuukyselyn perusteella työväenpuolue on kokemassa vaaleissa pahan tappion. Näyttää siltä, että puolueen johtajan Jeremy Corbynin palli heiluu entistä enemmän. Samalla näyttää siltä, että brexit etenee tammikuussa.

Puolilta öin Suomen aikaa julkaistun ovensuukyselyn tuloksen mukaan konservatiivit ovat saamassa Britannian parlamenttivaaleissa 368 paikkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että puolue näyttää voittavan vaalit selvästi.

Se taas tarkoittaa sitä, että pääministeri Boris Johnsonille tarjoutuu mahdollisuus edistää omaa brexit-suunnitelmaansa jokseenkin esteettä. London School of Economics -yliopiston professori Kevin Featherstone analysoi kyselyn tulosta Lontoossa vaaleja seuraavan IS:n toimittajan Johannes Kotkavirran haastattelussa.

– Tässä on useita erilaisia isoja teemoja. Yksi on se, että brexit etenee siltä pohjalta, että Britannia lakkaa olemasta EU:n täysjäsen tammikuun 31. päivän jälkeen. Ja sitten ovat neuvottelut pitkän ajan kauppasopimuksesta, jotka pääministerin mukaan voitaisiin saada päätökseen vuoden 2020 loppuun mennessä. Se on mahdollista, etenkin suurella parlamentaarisella enemmistöllä, kuten tämäniltainen ennuste kertoo, Featherstone arvioi.

Hänen mukaansa nopea aikataulu on mahdollinen, jos EU:n kanssa neuvoteltaisiin ”hyvin minimaalinen” pitkän ajan kauppasopimus. Tämä miellyttäisi niin sanotun kovan brexitin kannattajia.

Toinen merkittävä teema on Featherstonen mukaan Skotlannin kansanpuolueen nousu, joka voisi tarkoittaa Skotlannin itsenäisyyskansanäänestyksen uusimista koskevien vaatimusten kiihtymistä.

– Kolmas teema on se, että tämä on merkittävä tappio työväenpuolueelle ja Jeremy Corbynille. Heidän on nyt mietittävä, ei vain mahdollista uutta johtajaa, vaan myös puolueen suuntaa. Kyse ei ole vain persoonallisuudesta. Kyse saattaa olla myös puolueohjelman sisällöstä yhtä lailla, Featherstone sanoi.

Puolue päättää johdon asemasta varsinaisten tulosten tultua

Työväenpuolueen vaikutusvaltainen kansanedustaja, varjohallituksen valtiovarainministeri John McDonnell sanoi, että vaaliennustetta lähellä oleva tulos olisi pettymys. McDonnellin mukaan puolue tekee varsinaisten vaalitulosten tultua päätöksen siitä, pitäisikö hänen ja Corbynin erota.

Reutersin mukaan hän sanoi ovensuukyselyn osoittavan, että vaaleissa oli kyse brexitistä.

Työväenpuolueen varjohallituksen kansainvälisen kaupan ministeri Barry Gardiner puolestaan kutsui vaaliennustetta ”järkyttäväksi iskuksi”. Hän väisti kysymyksen siitä, pitäisikö Corbynin erota.

The Guardianin mukaan työväenpuolueen poliitikkojen vastauksista on kuitenkin luettavissa, että Corbynin asema on kaikkea muuta kuin varma ja, että puheenjohtajan todennäköisesti pitää erota, jos vaalitulokset ovat ennusteen mukaiset.

Featherstonen haastattelu on nähtävissä kokonaisuudessaan alla: