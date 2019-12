Näin muissa Euroopan maissa on palautettu Isis-orpoja al-Holista

Ruotsi, Norja ja Tanska ovat palauttaneet lapsia maahan al-Holin leiriltä.

Al-holin leirillä olevien henkilöiden kotimailla on ollut eriäviä käytäntöjä kansalaistensa palauttamisessa.

Osassa maista on tuotu takaisin vain orpoja, mutta jossain tapauksessa myös aikuisia.

Esimerkiksi Tanskan viranomaiset ovat auttaneet pahoin haavoittuneen 13-vuotiaan pojan sairaalahoitoon Tanskan ulkopuolelle. Asiassa auttoi äidin antama kirjallinen lupa.

Suomessa ei ole palautettu tämänhetkisten tietojen mukaan takaisin yhtään leirillä olevista aikuisista tai lapsista.

Tiettävästi kaksi suomalaista lasta on orpoja, ja heidän vanhempansa ovat kuolleet Syyriassa. Al-Holin leirillä lasten kanssa on suomalainen nainen, joka ei ole heidän äitinsä.

Tällä hetkellä al-Holin leirillä on tiettävästi nelisenkymmentä Suomen kansalaista. Heistä 11 on aikuista suomalaista naista ja yli 30 lasta.

Pohjoismaista Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa on palautettu takaisin maahan orpolapsia: Ruotsiin 7, Norjaan 5 ja Tanskaan yksi.

Paikallisten medioiden mukaan lasten henkilöllisyys on varmistettu Tanskassa ja Norjassa DNA-testein.

Al-Holissa ja muilla Koillis-Syyrian leireillä on Dagens Nyheterin tietojen mukaan kaikkiaan 57 lasta, joilla on yhteys Ruotsiin. Tiedot lehti on saanut paikallisilta kurdiviranomaisilta.

Helsingin Sanomat haastatteli Ruotsin ulkoministeriön edustajaa, jonka mukaan Ruotsi haluaa tuoda lapset takaisin Ruotsiin ”jos se on mahdollista, silloin kun se on mahdollista”. Ruotsilla ei ole haluja auttaa aikuisia palaamaan leiriltä.

Ruotsi tekee Suomen kanssa asiassa yhteistyötä, Ruotsin ulkoministeriöstä viestitettiin samassa haastattelussa.

Ruotsissa keskustelu kotiin palaavien Isis-lasten ympärillä on keskittynyt erityisesti järjestön riveissä taistelleen Michael Skråmon lapsiin. Nämä seitsemän alle 10-vuotiasta lasta ovat tällä hetkellä ainoat Ruotsiin palanneet Isis-lapset.

Propagandavideoilla ruotsalaismuslimeja terroristeiksi värvännyt Skråmo, 33, oli Norjan kansalainen mutta asui Ruotsissa ennen Syyriaan lähtöään. Hän kuoli maaliskuussa jäätyään kurditaistelijoiden vangiksi.

Skråmolta jäi seitsemän alle 10-vuotiasta lasta, joiden äiti menehtyi alkuvuonna. Toukokuussa ruotsalaismediat uutisoivat lasten palanneen Ruotsiin viikkoja kestäneiden neuvottelujen jälkeen. Lasten isoisä Patricio Galvez oli aiemmin matkustanut Irakiin, jonne Ruotsi lähetti myös omia diplomaattiedustajiaan hoitamaan asiaa.

Muista Euroopan maista lapsia al-Holista ovat palauttaneet takaisin kotimaahan Itävalta (2), Saksa (4), Ranska (17) ja Belgia (6).

Osaksi lapset ovat palanneet ilman huoltajaa ja orpoina, mutta myös toisenlaisia järjestelyjä on nähty.

Eniten lapsia palauttanut Ranska on tuonut lapsia takaisin kahdessa erässä. Maaliskuussa se palautti maahan viisi lasta, joista kolme oli orpoutunut äidistään Isisin vallan alla.

Kesäkuussa kaksitoista alle 10-vuotiasta ranskalaista Isis-orpoa lennätettiin kotimaahansa Syyriasta. Brittilehti The Guardianin mukaan mukana matkusti myös kaksi hollantilaista orpolasta, jotka luovutettiin myöhemmin Hollannin viranomaisille.

Elokuussa Itävallan hallitus kertoi maan vastaanottavan kaksi orvoksi jäänyttä Isis-lasta al-Holin leiriltä. Tuomioistuin myönsi lasten isoäidille näiden huoltajuuden tämän todistettua geenitestillä olevansa näiden sukulainen.

Saksassa berliiniläinen oikeusistuin päätti heinäkuussa, että maan on otettava vastaan al-Holin leirillä oleva Isis-taistelijan vaimo ja lapset. Maa oli aiemmin kieltäytynyt vastaanottamasta leirillä olleita.

Jo huhtikuussa saksalaismedia kertoi kahden Syyriassa olleen Isisiin kuuluneen naisen palanneen itse takaisin Saksaan lastensa kanssa. Frankfurtiin lentäneitä naisia ei tuolloin otettu kiinni, sillä siihen ei ollut lainsäädännöllisiä perusteita.

Elokuussa kurdiviranomaisten kerrottiin luovuttaneen Saksaan neljä Isisiin kytköksissä ollutta lasta.

Joitakin amerikkalaisia naisia ja lapsia on päässyt palaamaan kotimaahansa Isisin antautumisen jälkeen. Kesäkuussa kahden naisen ja kuuden naisen vahvistettiin palanneen Yhdysvaltoihin al-Holin leiriltä.

Maassa on seurattu Isisiin vuonna 2014 liittyneen Hoda Muthanan yrityksiä päästä palaamaan kotiin 2-vuotiaan lapsensa kanssa. Viime viikolla oikeus päätti, ettei Muthana ole Yhdysvaltojen kansalainen, ja tyrmäsi tämän perheen vaatimukset paluusta.

Presidentti Donald Trump on vastustanut Muthanan paluuta ja sanonut vaatineensa maan ulkoministeriä olemaan päästämästä tätä takaisin Yhdysvaltoihin.