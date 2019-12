Asiantuntija: Brexit-sotku ei ratkea vaalien myötä – Johnsonin sopimus avaa joukon uusia ongelmia

Britit alkavat olla lopen kyllästyneitä brexit-vääntöön, mutta se kestänee vielä vuosia.

ISTV:n suorassa lähetyksessä torstai-iltana haastatellun Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksen tutkijan Timo Miettisen mukaan Britannian parlamenttivaalit ovat ennen muuta brexit-vaalit. Hänen mukaansa brexit ajaa jopa puolueuskollisuuden ohi.

– Sellaiset ihmiset, jotka ovat aina äänestäneet labouria, saattavat nyt äänestää näissä vaaleissa konservatiiveja vain sen takia, että tämä brexit halutaan vain maaliin. Halutaan päästä keskittymään muihin asioihin. Tai se on muuten vain tärkeää, Miettinen sanoi.

Yleinen vaikutelma on ollut se, että Britanniassa kansa alkaa olla jo lopen kyllästynyt brexitiin, eikä Miettinen ollut tästä eri mieltä.

– No kyllähän he ovat. Se ajatuksen logiikka on silloin se, että brexit halutaan vain maaliin.

Vaikka brexit on selkeästi ollut äänestyspäätöksiä ohjaava vaalien ykkösaihe, Miettisen mukaan on myös huomioitavaa, ettei brexit-sotku ratkea vaalien myötä.

– Se älyllinen epärehellisyys, joka tähän sisältyy on se, että tämä Johnsonin sopimus avaa joukon uusia ongelmia ja paljastaa sen, että tämä brexit on itse asiassa prosessi, joka tulee viemään vuosia. Siinä on kyse siitä, että mikä on Britannian suhde muuhun maailmaan, ja se on kysymys, jota ei ratkaista yhdessä yössä, Miettinen sanoi.

Hänen mukaansa edessä on vielä pitkä rupeama diplomatiaa ja neuvotteluja, ennen kuin Britannia on lopullisesti irtaantunut EU:sta.