Tämä on todennäköisin skenaario Britannian vaalien lopputuloksesta – ”Kaikki muut tulokset yllätyksiä”

Niin sanottu taktinen äänestäminen ja mielipidemittausten epävarmuus saattavat vielä sekoittaa pakkaa Britannian parlamenttivaaleissa.

Mittauslaitos YouGov ennusti keskiviikkona julkaistussa laajassa tutkimuksessaan, että konservatiivit olisivat voittamassa Britannian parlamenttivaalit selvästi. Tutkimuksen mukaan puolue olisi saamassa 349 paikkaa, kun yksinkertaisen enemmistön saaminen parlamenttiin edellyttää 326:ta paikkaa.

Työväenpuolue olisi YouGovin mukaan saamassa 213 paikkaa, Skotlannin kansanpuolue SNP 49 paikkaa, liberaalidemokraatit 14 paikkaa ja muut puolueet yhteensä 25 paikkaa.

– Tämä on arvio, johon sisältyi aika laaja virhemarginaali, sanoi ISTV:n suorassa lähetyksessä haastateltu Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksen tutkija Timo Miettinen.

– Vielä on mahdollisuuksien rajoissa, että tämä parlamentti olisi sellainen, jossa millään puolueella olisi yksinkertaista enemmistöä. Mutta on selkeästi sanottava, että nämä kaikki olisivat ikään kuin yllätyksellisiä ratkaisuja. Eli kyllä perusskenaario on se, että konservatiivit tulee ottamaan yksinkertaisen enemmistön ja kaikki muut tulokset on yllätyksiä. Mutta tämä on se, joka seuraavien tuntien kuluessa raukeaa, Miettinen sanoi.

Timo Miettinen arvioi Britannian vaalien tulosta.

Viime päivinä on puhuttu kuitenkin työväenpuolueen ja liberaalidemokraattien loppukiristä, joka olisi kaventanut puolueiden kannatuseroja. Miettisen mukaan on mahdollista, että tilanne olisi muuttunut vain muutaman vuorokauden kuluessa.

– Yksi asia, joka tähän vaikuttaa erityisesti, on niin sanotun taktisen äänestämisen merkitys. Eli kun alueita on 650 ja jokaiselta alueelta valitaan vain yksi edustaja, niin jos liberaalidemokraatit ja työväenpuolue pyrkivät äänestämään aina yhteisen intressin mukaisesti sitä konservatiivien vastaehdokasta, niin tällä saattaa olla hyvinkin suuri merkitys. Varsinkin, jos noin kolmasosa tai lähemmäs puolet ihmisistä äänestää näin.

Miettisen mukaan taktiseen äänestämiseen liittyvää kehityskulkua on ollut hyvin vaikeaa ennakoida. Toinen epävarmuutta lisäävä tekijä on se, että edellisten vaalien ja brexit-kansanäänestyksen yhteydessä kävi selväksi, että mielipidemittaukset saattavat erehtyä hyvinkin paljon.

– Eli kyllä tässä vielä jännitettävää riittää, Miettinen sanoi.