Kommentti: Britannian vaalikamppailu on ollut täynnä valheita

Mikä on totuus? Kehen voi luottaa ja kuka puhuu totta? Nämä kysymykset ovat jälleen Britannian poliittisen keskustelun ytimessä, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Totuuden suhde politiikkaan on puhuttanut kansalaisia sekä Suomessa että Britanniassa. Totuutta kierrellään ja kaarrellaan. Sitä ei kerrota tai siitä annetaan ulos muunneltu versio. Totuudesta poikkeamisesta kiinni jääminen johtaa luottamuksen menettämiseen. Sillä on ainakin meillä Suomessa kova poliittinen hinta.

Mutta onko totuutta ylipäänsä olemassa vai onko se suhteellinen käsite? Mitä totuus merkitsee demokratiassa? Hyviä kysymyksiä, joita pohtivat jo antiikin filosofit.

Britanniassa Boris Johnsonin vastustajat syyttävät pääministeriä suorastaan patologiseksi valehtelijaksi. Siksi Johnsoniin ei voi luottaa, sanovat työväenpuolueen äänestäjät.

Johnson puolustautui marraskuussa ITV:n haastattelussa:

– Olen saattanut ymmärtää asiat väärin ja erehtyä, mutta en ole koskaan yrittänyt petkuttaa yleisöä siitä, miten minä näen asiat.

Tässä nousevat hyvin esille käsitteet ”totuuden jälkeinen aika” ja ”vaihtoehtoiset faktat”, jotka keksittiin Yhdysvalloissa. Sekä presidentti Donald Trump että Boris Johnson näkevät asiat omalla tavallaan eivätkä häpeä sitä. Heidän kannattajansa eivät piittaa sarjavalehtelusta. Johnsonia äänestävät britit odottavat pääministeriltä vain yhden lupauksen toteuttamista: brexitin toimeenpanoa. Jos konservatiivit saavat parlamenttiin enemmistön, brexit toteutuu tammikuun lopussa.

Media on häpeämättä valinnut puolensa taistelussa brittien sieluista. Labouria kannattava Mirror-lehti julkaisi keskiviikkona koostejutun Boris Johnsonin 60 valhetta: Tory-johtajan outo suhde totuuteen. Top 60 -listalla on todella paksua kamaa. Johnson muun muassa lupasi kansalle 40 uutta sairaalaa. Totuus: rakenteille on tulossa kuusi, ja muut 34 uudishanketta saavat vain yhteisen siemenrahan tulevaisuuden suunnitelmia varten.

Aika kova oli Johnsonin väite myös siitä, että ”brexitin viivyttäminen maksaa miljardi puntaa kuukaudessa”. Totuus: laskelma pitää paikkansa vain, jos vertailukohdaksi otetaan kova, sopimukseton brexit ja jätetään huomiotta Britannian EU:lta takaisin saama rahoitus.

Työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn antoi äänensä Lontoossa.

Työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn puolestaan on toistuvasti tolkuttanut sitä, että Johnson aikoo myydä Britannian julkisen terveydenhuoltojärjestelmän NHS:n amerikkalaisille terveysalan jättiyhtiöille. Totuus on kuitenkin se, ettei myyntiaikeista ole mitään näyttöä. Johnson kiistää jyrkästi, että NHS joutuisi neuvottelupöydälle brexitin jälkeisissä vapaakauppaneuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa. Presidentti Trump tosin sanoi kesäkuussa vieraillessaan Britanniassa, että hän avaisi NHS:n aseman kauppaneuvotteluissa mutta veti sanansa takaisin vuorokautta myöhemmin.

NHS:n pysyminen brittien käsissä on ollut Corbynin johdonmukainen vaaliteema. Brexitiin Corbynilla ei ole selkeää kantaa – hän lupaa siitä kansalaisille uuden kansanäänestyksen.

Corbyn on esittänyt, että ainoastaan työväenpuolue voi turvata verovaroin kustannetun NHS:n olemassaolon ja kehittää järjestelmää paremmaksi. Pönkittääkseen viestiään Corbyn on käyttänyt valokuvaa keuhkokuume-epäilyn takia Leedsin sairaalaan tuodusta nelivuotiaasta pojasta, joka tilanpuutteen vuoksi ei saanut omaa sänkyä. Pikkuraukka pantiin hengitysmaskin kanssa nukkumaan käytävän lattialle, suojanaan vain vanhempiensa päällystakit. Vuodepaikan odotus kesti 13 tuntia.

Kuvasta tuli väkevä vaaliase. Sairaala pyysi anteeksi pojalta ja tämän perheeltä, ja myös Boris Johnson pyysi anteeksi. Pisteet työväenpuolueelle.

Silti Corbynin toimintaa voi pitää härskinä. Yorkshire Post -lehden mukaan Corbyn rikkoi pojan vanhempien selkeästi ilmaistua toivetta siitä, ettei pojan kärsimystä käytettäisi vaalikampanjassa.

Pääministeri Boris Johnson otti koiransa mukaan äänestämään.

Räväkästi konservatiivien puolesta kampanjoinut The Sun julkaisi joulukuun alussa jutun Corbynin väitteestä, jonka mukaan keskimääräinen brittiläinen kotitalous säästää 6 700 puntaa vuodessa, jos työväenpuolue nousee valtaan ja pääsee toteuttamaan vaaliohjelmaansa. Säästö syntyy alentamalla lastenhoidon ja junalippujen kustannuksia. Sun-lehden faktantsekkaajat kauhistuivat. Labourhan on korottamassa samalla veroja, ja korotukset iskevät kaikkiin tavallisiin työtä tekeviin perheisiin. Puhdasta huijausta, kirjoitti lehti Corbynista.

Kaikkien puoluejohtajien yhteinen televisiotentti marraskuussa ITV-kanavalla oli sekin karua katsottavaa. Alkupuheenvuorojen jälkeen juontaja teki ensimmäisen kysymyksen puoluejohtajille, ja se oli kuvaava:

– Puhutteko te meille nyt oikeasti totta?

Miten tällaiseen politiikan alennustilaan on voitu tulla? Tarkemmin ajatellen kysymys on hyvin vanhasta ilmiöstä, jota jo antiikin ajattelijat pohtivat.

Professori Jukka Paastela kirjoitti kirjan Valhe ja politiikka: tutkimus hyveestä ja paheesta yhteiskunnallisessa kanssakäymisessä (Gaudeamus 1995).

Paastelan mukaan huoli politiikan faktoista liittyy usein tahallisiin, ilmeisiin valheisiin, jotka on helppo huomata. Silloin vaarana on, että monet muut valheen muodot jäävät hoksaamatta, esimerkiksi skandaalit ja sensaatiot, joiden avulla politiikan kabinettien strategit luovat valheellisia mielikuvia. Silloin kansalaisten huomio kääntyy aidoista ja tärkeistä asiakysymyksistä täysin epäolennaisiin asioihin.

Paastelan kirjan ilmestyessä internet oli juuri avattu laajaan käyttöön. Skandaalit ja sensaatiot levisivät perinteisessä mediassa, ja brittiläinen keltainen lehdistö on vanhastaan ollut erityisen taitava luomaan ja levittämään niitä. Suomi ei ole ollut mitenkään immuuni tälle ilmiölle.

Perinteet jatkuvat, ja nyt tässä mielten manipuloinnissa on työkaluna äärimmäisen tehokas ja reaaliaikainen sosiaalinen media.

Brexit-kansanäänestyksessä ero EU:sta voitti, pitkälti valheisiin perustuvan kampanjan ansiosta. Valheita on tämäkin vaalikampanja ollut täynnä. Numeroiden ja tilastojen vääristely on vanhimpia poliittisen valheen konsteja. Ja se tuntuu toimivan yhä.

Onko demokratia vaarassa? On, jos demokraattinen päätöksenteko ei perustu totuudelle ja rehellisyydelle. Päättäjiä kuitenkin houkuttelee valehtelu, koska he ovat niin riippuvaisia kannatuksesta, äänistä, suosiosta – ja vallasta.