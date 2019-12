Äänestysaika päätyy klo 24: Mistä äänestetään, kuka voittaa? – 6 tiukkaa faktaa Britannian parlamenttivaaleista

Parlamenttivaalit ratkaisevat, miten Britannian EU-eron käy.

Britannian parlamenttivaalien äänestys käynnistyi tänä aamuna. Vaalihuoneistot sulkeutuvat Suomen aikaan kello 24.

Mutta mistä vaaleissa on oikein kyse? Ilta-Sanomat vastasi keskeisiin kysymyksiin historiallisista vaaleista.

1. Mistä äänestetään?

Vaalien tarkoitus on valita 650 Britannian parlamentin jäsentä. Parlamentissa säädetään lakeja ja käytäntöjä – kuten vaikka Suomen eduskunnassa.

46 miljoonaa äänioikeutettua kutsutaan äänestämään ehdokasta omasta vaalipiiristään. Vaalipiirejä on peräti 650.

Boris Johnson puhumassa parlamentin edessä lokakuussa.

2. Miksi vaalit järjestetään jo nyt?

Kaikki juontaa juurensa brexitiin. Britannian vaalilain mukaan parlamentin toimikausi on viisi vuotta, eli vuoden 2017 parlamenttivaalit oli tarkoitus järjestää alunperin vasta vuonna 2020. Ex-pääministeri Theresa Mayn johdolla parlamentti päätti kuitenkin järjestää ennenaikaiset vaalit. May ajatteli tämän takaavan paremman mandaatin brexit-neuvotteluille.

Kaikki ei kuitenkaan mennyt Mayn kannalta kuin Strömsössä. Toisin kuin gallupit aluksi ennustivat, työväenpuolue onnistui kirimään liki konservatiivien hännille ja lopputuloksena konservatiivit menettivät paikkoja. Parlamentti on ollut siitä lähtien lamautunut, sillä ilman selkeää enemmistöä asioita, eritoten brexitiä, ei saada vietyä läpi. Kapulat brexit-rattaissa johtivat kolmen hylätyn sopimusehdotuksen kautta lopulta Mayn eroon.

Britannian entinen pääministeri Theresa May kyynelehti jättäessään erohakemuksensa viime toukokuussa.

Ja sama karuselli sai jatkoa, kun Johnson astui pääministerin tehtävään: seuraavat vaalit oli tarkoitus järjestää vasta vuonna 2022, mutta Johnson tuli poliittisessa umpikujassa samaan lopputulokseen kuin May, ja ehdotti parlamenttivaalien aikaistamista – mikä tuo meidät tähän päivään.

3. Kiinnostaako äänestäjiä muu kuin brexit?

Kaikista keskeisin vaaliteema äänestäjille on yllätyksettömästi brexit, selviää kansallisesta kyselystä BBC:n mukaan. Vaikka EU-ero on Britannian parlamenttivaalien keskeinen kiistakapula, se ei kuitenkaan ole ainoa vaaliteema.

Brexitin jälkeen äänestäjiä kiinnostaa eniten Britannian terveydenhuoltojärjestelmä NHS. Sekä konservatiivien Boris Johnson että työväenpuolueen Jeremy Corbyn ovat luvanneet lisää rahoitusta terveydenhuollolle. Brexit on kuitenkin jo aiemmin luonut haasteita terveydenhuollolle. Yle kertoi vuonna 2017, että kansainvälisten sairaanhoitajien hakemusmäärät romahtivat brexit-uutisen myötä.

Pääministerin paikasta kisaavat Johnson ja Corbyn ovat käyneet vaalien alla sanasotaa myös terveydenhuoltoon liittyen. Konservatiiveja on syytelty suunnitelmista yksityistää verorahoilla pyörivä terveydenhuoltojärjestelmä. Johnson on ollut haluton vastaamaan väitteisiin brexitin mahdollisista haitoista terveydenhuollolle.

Työväenpuolueen Jeremy Corbyn panosti kampanjassaan lupauksiin terveydenhuoltojärjestelmään suunnattavasta panostuksesta ja lisärahoituksesta.

Johnson sai tällä viikolla aikaiseksi kohun, kun hän hermostui toimittajalle, joka pyysi haastattelun aikana lukuisia kertoja pääministeriä katsomaan Daily Mirror -lehden julkaisemaa kuvaa 4-vuotiaasta sairaasta pojasta, joka makaa Leedsin sairaalan odotushuoneen lattialla takin alla. Poika ei ilmeisesti mahtunut vuodeosastolle, koska ensiapuyksikön vuodeosasto oli täynnä.

Lopulta Johnson hermostui ja nappasi toimittajalta puhelimen sekä laittoi sen haastattelun loppuajaksi omaan taskuunsa. Lopuksi Johnson pyysi tekoaan anteeksi toimittajalta. Välikohtauksen jälkipuinnissa Johnsonia on syytetty tunteettomaksi.

Terveydenhuollon ja brexitin lisäksi kyselystä selviää BBC:n mukaan, että kansalle tärkeitä vaaliteemoja ovat myös talous, maahanmuutto ja rikollisuuden ehkäiseminen.

4. Mitä kampanjoinnin aikana on tapahtunut?

Kampanjointi on sujunut muutoin parlamenttivaaleille tyypillisesti, mutta Johnson on esiintynyt vaalikampanjansa aikana hyvin rajallisesti medialle, mistä häntä on myös kritisoitu. IS kertoi hiljattain, miten brittiläinen Channel 4 -televisiokanava korvasi väittelystä poisjättäytyneen konservatiivijohtajan sulavalla jääpatsaalla. Väittely käsitteli ilmastonmuutosta.

Konservatiivit syyttivät kanavaa puolueellisuudesta ja uhkailivat jopa toimiluvan uudelleenarvioinnilla.

Johnson on keskittynyt kampanjansa aikana lähinnä toistamaan samaa mantraa, jonka hän luottaa tuovan voiton konservatiiveille: hoidetaan brexit läpi.

Johnson poseeraa kampanjakyltin kanssa, joka lupaa konservatiivien tärkeintä vaalilupausta: hoitaa Britannia ulos EU:sta mahdollsimman nopeasti.

Työväenpuolue on puolestaan luvannut voittaessaan järjestävänsä uuden EU-kansanäänestyksen. Labourin kampanjoinnissa brexit on jäänyt kuitenkin taka-alalle konservatiiveihin verrattuna.

Työväenpuolueen kivenä kengässä on ollut puolueen johtaja. Muun muassa antisemitismisyytösten keskellä ryvettynyttä Corbynia kohtaan on maassa laajaa epäluottamusta. Britanniassa on spekuloitu vaihtoehdolla, missä työväenpuolue joutuisi vaihtamaan pääministeriehdokasta päästäkseen hallitsemaan.

5. Kuka voittaa?

Luvassa on tiukka kisa, mutta jos mielipidemittauksiin on luottaminen, Johnsonin konservatiivit onnistuvat saamaan parlamentin alahuoneeseen enemmistön.

Telegraphin viimeisimmän kannatuskyselyn perusteella kisa parlamentin suurimman puolueen paikasta on "liian tiukka tuloksen ennustamiseksi". Kyselytulosten perusteella konservatiivipuolueen kannatus olisi 41 prosenttia, ja työväenpuolueen 36 prosenttia. Kyselytulokset valmistuivat äänestyspäivää edeltäneenä iltana.

Yksi kuudesta äänestäjästä, eli noin 17 prosenttia, sanoivat Telegraphin kyselyssä, että saattavat muuttaa vielä mieltään.

Puolestaan Politicon viimeisimmässä kannatuskyselyssä konservatiivien kannatus oli 43 prosenttia ja työväenpuolueen 34 prosenttia. Kolmantena tuleva liberaalipuolue laahaa pitkällä perässä: Politicon kyselyssä sen kannatus oli 12 prosenttia.

Kyselyissä konservatiivipuolueen hulppea kannatus supistui vaaleja edeltävän parin viikon aikana. Britanniassa myös muistetaan, miten pieleen monet kyselyt ennustivat sekä edellisten parlamenttivaalien että brexit-kansanäänestyksenkin tuloksen.

Liberaalidemokraatit ovat keskittyneet vaalikampanjassaan brexitin pysäyttämiseen.

6. Mitkä ovat mahdolliset lopputulokset?

Jos konservatiivit voittavat enemmistön, tulee varma brexit. Parlamenttipaikkoja on 650, jolloin enemmistön saavuttaa 326:lla paikalla. Johnson on luvannut brexitin toteutuvan tässä tapauksessa viimeistään 31. tammikuuta.

Vaikka konservatiivit eivät saisi enemmistöä, saattaa brexit silti toteutua. Johnson voisi ilman ehdotonta enemmistöäkin suurimman puolueen johtajana etsiä hallituskumppanin ja jatkaa pääministerinä.

Jos työväenpuolue puolestaan voittaa, seuraa uusi EU-kansanäänestys. Corbyn on luvannut neuvotella EU:n kanssa uuden sopimuksen, jossa Britannia esimerkiksi säilyisi tulliliiton jäsenenä.

Tilannetta, jossa mikään puolue ei voita ehdotonta enemmistöä, ajaa parlamentin jälleen umpikujaan. Suurimpien puolueiden puheenjohtajat voivat päätyvät kisaamaan, kuka muodostaa toimivan vähemmistöhallituksen tai löytää hallituskumppanit.

Mikäli työväenpuolue päätyisi hallitsemaan ilman Corbynia, brexit todennäköisesti peruttaisiin.

IS seuraa Britannian parlamenttivaaleja hetki hetkeltä tässä artikkelissa.