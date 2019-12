Lontoossa asuvat suomalaiset äänestivät historiallisissa vaaleissa – ”Kaikkia pelottaa ja jännittää”

Lontoossa asuvien suomalaisten mukaan Britannia on jakaantunut rajusti kahtia.

Britanniassa asuvat suomalaiset jännittivät torstaina järjestettävien ylimääräisten parlamenttivaalien tulosta, sillä ratkaisulla on iso merkitys heidän oman tulevaisuutensa kannalta.

Pääministeri Boris Johnson on luvannut toteuttaa neuvottelemansa brexitin eli maan EU-eron tammikuun lopussa jos konservatiivipuolue onnistuu saamaan enemmistön parlamenttiin. Oppositiossa olevat työväenpuolue ja liberaalidemokraatit taas kannattavat uuden kansanäänestyksen järjestämistä brexitistä.

Mielipidemittauksissa konservatiivipuolueelle on povattu voittoa, mutta ero haastajiin on kaventunut viime metreillä. Ilta-Sanomat on paikan päällä Lontoossa seuraamassa, kuinka puolueiden edustajat ovat kampanjoineet raivokkaasti ennen torstaiaamuna alkanutta äänestystä.

Lontoossa jo 20 vuotta asunut suomalainen Saija Mahon oli hänkin suuntaamassa äänestämään torstaina aamupäivällä. Vuoden 2016 brexit-äänestyksen lopputuloksen vuoksi Mahon hankki itselleen vakiintuneen statuksen oleskeluluvan, joka oikeuttaa äänestämään brittivaaleissa.

– Itse äänestän pelkästään brexit-päätöksen vuoksi. En missään nimessä halua että brexit tapahtuu, vaikka se on jo vaikuttanut talouteen ja yleiseen ilmapiiriin, vaikka se ei ole edes tapahtunut.

Mahon johtaa perustamaansa Mahon Digital -digimarkkinointiyritystä jolla on Lontoon lisäksi toimistot Turussa ja Tallinnassa. Kolmen vuoden takaisen brexit-päätöksen tuoma epävarmuus ja punnan kurssin heikentyminen on jo hidastanut kuusi henkilöä Britanniassa työllistävän yrityksen kasvua. Monen muun tavoin Mahon pelkää brexitin totutumisen voivan johtaa maassa talouslamaan.

– Olen kuitenkin varautunut myös tähän. Aion puskea eteenpäin, tuli eteen mitä vain.

Tilanteen vuoksi Mahon on jättänyt palkkaamatta uusia työntekijöitä. Brexit-päätöksen jälkeisen ilmapiirin huononeminen on myös jo vienyt Mahonilta pitkäaikaisen ja tärkeän työntekijän. Ranskalainen työntekijä koki, ettei ollut enää tervetullut Britanniaan, ja päätti muuttaa takaisin kotimaahansa.

Mahonin mukaan samanlaisia kokemuksia on monella muullakin. Erityisen vakavia vaikutukset ovat olleet julkisella puolella.

– Esimerkiksi kansallisen terveyspalvelun NHS:n työntekijöistä valtaosa tulee ulkomailta.

Mahonin mukaan ilmapiiri Britanniassa muuttui brexit-kansanäänestyksen jälkeen kirjaimellisesti yhdessä yössä.

– En ole ikinä aiemmin tuntenut itseäni ulkomaalaiseksi täällä. Sinä aamuna, kun brexit-äänestyksen tulos tuli, niin olin äkkiä foreigner. Mitään rasistisia kokemuksia minulla ei ole, mutta muilla on kyllä.

Kolmen vuoden aikana ilmapiiri on hieman lauhtunut, kun EU-euro on antanut odottaa itseään ja ihmiset ovat kyllästyneet.

– Mutta äänestyksen jälkeen on ollut selkeä jako ”meihin” ja ”ulkomaalaisiin”. Myös englantilaiset ovat jakautuneet kahteen leiriin ja tappelevat keskenään paljon.

Mahon asuu Lontoon pohjoispuolella Hertfordshiressa, joka on konservatiivien vahvaa kannatusaluetta. Hän kertoo naapuriensa yllättyneen, kun hän sanoi joutuvansa hakemaan kansalaisuutta brexitin vuoksi.

– Ihmiset eivät välttämättä ole ymmärtäneet brexitin taloudellisia vaikutuksia tai vaikutusta niihin naapureihin, jotka ovat asuneet täällä vuosikaudet, ja joita ei edes mielletä ulkomaalaisiksi.

Itse hän tukee työväenpuolueen ehdokasta, sillä tämä on vahvin haastaja konservatiiveille. Tällä periaatteella tehtävää valintaan kutsutaan taktiseksi äänestämiseksi, joka on saanut paljon huomiota Britanniassa vaalien alla.

– Työväenpuolue on ainoa mahdollisuus siihen, että brexitiä ei tapahtu, ja että saadaan asiasta uusi kansanäänestys. Jos äänestää muuta ehdokasta niin se ääni menee hukkaan.

Torstaina äänensä kävi antamassa myös pankkialalla Lontoon Cityssä työskentelevä Matti Kolu.

– Paikalliset sanovat että kyseessä on ensimmäisen maailmansodan jälkeen järjestettyjen ensimmäisten vaalien jälkeen tärkein vaali.

Kolulla itsellään, italialaisella vaimolla ja perheen lapsilla on Britannian passit, joka helpottaa elämää huomattavasti mahdollisen brexitin jälkeen.

– Aiomme pysyä toistaiseksi täällä, tapahtui mitä tapahtui. Lähteminen on kuitenkin ajatus joka on ollut mielessä, kun ei tiedetä kuinka hankalaksi tilanne täällä menee.

Myös Kolu sanoo tunnelman maassa muuttuneen selvästi vuoden 2016 brexit-äänestyksen jälkeen. Tämä näkyi jopa Lontoossa, joka on hyvin kansainvälinen ja avoin paikka.

– Brexit-keskustelu on tuonut pintaan sellaisia puolia ihmisistä ja asenteista, mitkä normaalisti pysyvät piilossa. Se on jakanut tämän kansan kahtia.

Ulkomaalaisten vastaisista asenteista ovat saaneet osansa erityisesti puolalaiset, joita on muuttanut Britanniaan EU-aikana yli miljoona.

– Olen kuullut että heitä on pyydetty menemään sinne mistä ovat tulleetkin. Itse en ole ikinä kokenut mitään vastaavaa.

Politiikkaa tiiviisti seuraava Kolu näkee brittien olevan tällä hetkellä jakautunut kahdella tasolla. Boris Johnsonin konservatiivit ja vasemmistolaisen Jeremy Corbynin työväenpuolue ovat aatteellisesti niin kaukana toisistaan, että perinteistä poliittista kosketuspintaa ei löydy lainkaan.

– Corbynilla on mielessään Skandinavian maita muistuttava malli, joka menee liian kauas vasemmalle. Konservatiivit taas ovat menneet liian radikaalisti oikealle. Keskellä ei ole oikein vaihtoehtoja.

Toinen jakolinja on tietenkin brexit.

– Politiikassa nähtävä kahtiajako on siirtynyt myös kansalaisiin.

Kolun mukaan Johnsonin ainoa keino saada EU-ero toteutettua tammikuun lopussa on saada parlamentin alahuoneeseen yksinkertainen enemmistö. Yksin brexitiä kannattavilla konservatiiveilla ei nimittäin ole oikein mahdollisuuksia muodostaa koalitioita muiden puolueiden kanssa.

Johnsonin neuvotteleman brexitin toteutuminen olisi Kolun mukaan vasta julistus, josta alkaisi vuosikausien neuvotteluprosessi Britannian ja toisten maiden välillä. Toinen vaihtoehto on uusi brexit-kansanäänestys ja eron mahdollinen peruminen. Myös sopimukseton brexit on vielä mahdollinen.

– Kukaan ei tiedä mitä tulee tapahtumaan, jonka vuoksi kaikkia pelottaa ja jännittää. Itse en pidä siitä, että minua pelotellaan. Toivon vain sen taloudellisen vahingon olevan mahdollisimman pieni, ettei meidän tarvitse alkaa myymään asuntoa ja muuttaa täältä pois tämän takia.