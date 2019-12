Jo Swinson ja Nicola Sturgeon saattavat brittivaalien jälkeen nousta pääosaan – jos konservatiivit eivät voita.

Jo Swinson ja Nicola Sturgeon voivat Britannian parlamenttivaalien jälkeen nousta ”kuninkaantekijöiksi”, kun maan seuraavaa pääministeriä etsitään.

Näin käy siinä tapauksessa, että Boris Johnsonin konservatiivit eivät voita ehdotonta enemmistöä eikä Johnson saa muodostettua hallitusta.

Silloin Swinsonin johtamat liberaalidemokraatit ja/tai Sturgeonin skottipuolue voisivat toimia työväenpuolueen johtaman hallituksen tukipuolueina.

Swinson ja Sturgeon ovat näkyviä persoonia Britannian politiikassa. Sattumalta he ovat kumpikin myös Skotlannista. Ja kumpikin vastustaa kiihkeästi brexitiä.

”Baby of the House”

Jo Swinsonilla on selkeä mielipide Boris Johnsonista. Hän on eri lausunnoissaan pitänyt tätä ”epärehellisenä, täysin epäsopivana pääministerinä, rasistisena, seksistisenä ja ylimielisenä”.

Swinsonilla, 39, on kokemusta vähättelystä politiikasta. Hän nousi parlamenttiin vaalipiiristään Skotlannista vain 25-vuotiaana vuonna 2005. Hän oli maan ensimmäinen kansanedustaja, joka oli syntynyt 1980-luvulla ja sai liikanimen ”Baby of the House”, joka voidaan kääntää alahuoneen kuopukseksi.

Swinson itse piti titteliään tyhjänpäiväisenä.

Jo Swinson piti puhetta liberaalidemokraattien puoluokokouksessa 2012. Hän toimi tuolloin työ- ja kuluttaja-asioiden apulaisministerinä.

Swinson teki historiaa myös viime vuonna, kun hän ensimmäisenä brittikansanedustajana toi vauvansa alahuoneen istuntoon. Kysyjille hän kuittasi: se nyt vain tuntui luonnolliselta. Hän ei halunnut herättää vauvaa ojentaakseen tämän hoitajalle istunnon ajaksi.

Swinson ajoi poliittisen uransa alussa pehmeämpiä teemoja kuten vihreän energian lisäämistä ja äänestysiän alentamista. Hänellä oli tiukka kanta brittiläistä luokkayhteiskuntaa korostaviin asioihin, kuten opiskelijoiden lukukausimaksujen korotuksiin.

Kun liberaalidemokraatit vuonna 2010 muodostivat hallituksen yhdessä David Cameronin konservatiivien kanssa, Swinson joutui nielemään juuri nimenomaiset lukukausimaksujen korotukset. Häntä muistutetaan lupausten pyörtämisestä edelleen.

Jo Swinson tervehti Elizabeth-vauvaa vaalikiertueellaan Esherissä keskiviikkona, joka oli viimeinen kampanjointipäivä.

Hallitusvastuu teki liberaalidemokraateille hallaa, ja vuoden 2015 vaaleissa myös Swinson menetti kansanedustajan paikkansa. Kun brexit ajoi Britannian ennenaikaisin vaaleihin 2017, hän nousi takaisin parlamenttiin ja saman tien myös liberaalidemokraattien varapuheenjohtajaksi.

Ensimmäisenä hän oli vaatimassa hallitusajan virheiden tunnustamista.

– Olen opetellut luottamaan vaistoihini enkä koskaan enää erehdy olemaan haastamatta päätöstä, jonka uskon olevan väärä, hän totesi tuolloin BBC:n mukaan.

Jo Swinson nousi liberaalidemokraattien puheenjohtajaksi viime kesänä ja nautti heti alkuun puolueen suosion noususta.

Swinson valittiin liberaalidemokraattien puheenjohtajaksi viime heinäkuussa. Hän sai lentävän lähdön, kun mittaukset osoittivat puolueen kannatuksen kohoavan.

Kun vaalikampanja käynnistyi, tapahtui jotain, jota on kuvailtu ”vaalien suurimmaksi yllätykseksi”: liberaalidemokraattien suosiokäyrä kääntyikin laskuun.

Jo Swinson pääministerin kyselytunnilla alahuoneessa lokakuussa.

Osaksi tästä on syytetty Swinsonia. Hän lupasi, että brexit voidaan perua ilman uutta kansanäänestystä, ja jopa EU-jäsenyyden kannattajat pitivät tätä epädemokraattisena.

Swinsonin nousun ”kuninkaantekijäksi” vaalien jälkeen voi estää se, että hän kieltäytyy tukemasta työväenpuolueen tämänhetkistä puheenjohtajaa Jeremy Corbynia ja haluaa jonkun muun nousevan työväenpuolueen pääministeriehdokkaaksi.

”Nippy sweetie”

Nicola Sturgeonia, 49, ja Jo Swinsonia yhdistää nuiva suhtautuminen Boris Johnsoniin. Heitä erottaa suhtautuminen Corbyniin, sillä Sturgeon ei ole sulkenut pois yhteistyötä tämän kanssa.

– Haluan Johnsonin viralta, ja vaikka en ole Jeremy Corbynin suurin fani, olen sanonut koko kampanjan ajan, että olemme valmiita edistykselliseen liittoumaan vaihtoehtona konservatiiveille, Sturgeon painotti Sky Newsille.

Nicola Sturgeonilla on takanaan pitkä ura Skotlannin politiikassa. Kuva vuodelta 2009.

Sturgeon on tehnyt historiaa Skotlannin ensimmäisenä naispääministerinä. Hän on myös itsenäisyysmielisen Skotlannin kansallispuolueen ensimmäinen naispuheenjohtaja.

Sturgeonin ajoi aikoinaan politiikan pariin silloin vallassa ollut konservatiivipääministeri Margaret Thatcher. Sturgeon kertoi Telegraphille pari vuotta sitten, kuinka koki Thatcherin politiikan vahingoittaneen Skotlantia pahoin.

– Minusta oli väärin, että tämä pääministeri, jonka puolesta Skotlanti ei edes ollut äänestänyt, pystyi edistämään politiikkaa, joka johti korkeaan työttömyyteen ja tuhosi yhteisöjä.

Hän on toistunut saman syytöksen myös konservatiivien nykyhallintoa kohtaan.

Skotlannin kansallispuolueen johtaja Alex Salmond ja Nicola Sturgeon vuonna 2005. Yhdeksän vuotta myöhemmin Sturgeon nousi Salmondin paikalle puolueensa ensimmäiseksi naispuheenjohtajaksi.

Sturgeon pyrki 1990-luvulla kahdesti Britannian parlamenttiin ilman menestystä. Vuonna 1999 29-vuotias Sturgeon valittiin Skotlannin parlamenttiin ja siitä lähtien hänen uransa on ollut nousujohteinen.

Vuonna 2004 Sturgeon valittiin SNP:n varapuheenjohtajaksi. Yhteistyö silloisen puheenjohtajan Alex Salmondin kanssa sujui hyvin ja kaksikko siivitti SNP:n vaalivoittoon vuonna 2007. Sturgeonista tuli maansa varapääministeri ja terveysministeri.

Samoihin aikoihin huomattiin myös muutos Sturgeonissa: aiemmin liian vakavana pidetystä poliitikosta, joka oli saanut tämän takia vähemmän mairittelevan lempinimen ”nippy sweetie,” oli tullut helpommin lähestyttävämpi. Sturgeon itse on sanonut alkaneensa yksinkertaisesti luottaa enemmän omiin kykyihinsä, BBC kertoo.

Nicola Sturgeon on istunut 20 vuotta Skotlannin alueparlamentissa. 1990-luvun jälkeen hän ei ole pyrkinyt Britannian parlamenttiin.

Kun Salmond erosi vuonna 2014 pestistään Skotlannin äänestettyä kansanäänestyksessä itsenäisyyttä vastaan, tie pääministeriksi oli Sturgeonille avoin. Ilman muita kilpailijoita Sturgeon sai Skotlannin pääministerin tehtävän, jota on hoitanut siitä lähtien.

Vaikka kansanäänestyksen tulos oli kolaus SNP:lle, brexit on jälleen kiihdyttänyt vaatimuksia uudesta kansanäänestyksestä koskien Skotlannin itsenäisyyttä. Skotlannissa enemmistö äänesti brexitiä vastaan.

Nicola Sturgeonista on vuosien varrella tullut helposti lähestyttävämpi ja hän on onnistunut säilyttämään pestinsä Skotlannin pääministerinä helposti.

Swinson on asettanut kovan ehdon tuelleen Jeremy Corbynille. Mikäli työväenpuolue haluaa valtaan skottien tuella, SNP haluaa uuden itsenäisyysäänestyksen.

Corbyn ei sellaista lupaa, mutta Sturgeon uskoo kääntävänsä tämän pään.

Sturgeon on vakuuttanut paitsi skotit myös laajemminkin vaalikampanjan aikana.

– SNP:n johtaja näytti johtajaväittelyissä ainoalta aikuiselta. Minua houkuttaa muutto Skotlantiin, veisteli Guardian-lehden kolumnisti Suzanne Moore.