Australia ei aio kotiuttaa al-Holin leirillä olevia kansalaisiaan: ”Emme aio lähettää sotilaitamme pelastamaan tämän luontoisia ihmisiä”

Pelastakaa lapset -järjestö arvioi leirin olosuhteet äärimmäisen huonoksi pienille lapsille.

Australian kansalainen Rayan Hamdoush, 24, synnytti poikavauvan al-Holin leirillä 30. marraskuuta. Pojan isä, niin ikään Sydneystä lähtenyt Mustapha Hajj Obeid, on kadonnut.

Poikalapsen syntymä on virittänyt uudestaan Australiassa keskustelut niiden 67 maan kansalaisen pelastamiseksi, jotka ovat leirillä, kertoo The Guardian.

Australia on kuitenkin kieltäytynyt palauttamasta maahan al-Holin leirillä olevia kansalaisiaan perustelemalla, ettei palautuksilla riskeerata Australian turvallisuutta.

Sisäministeri Peter Dutton kommentoi, että osa al-Holin australialaisista naisista on suuntautunut ääriajatteluun, ja saattaisivat olla kotimaahan palattuaan merkittävä turvallisuusuhka.

– Tämän vuoksi en usko, että tulee yllätyksenä, ettemme aio lähettää sotilaitamme pelastamaan tämän luontoisia ihmisiä.

Pelastakaa lapset: ”On vaikeaa ajatella lapselle pahempaa paikkaa syntyä”

Al-Holin 67 Australian kansalaisesta 47 on alle 5-vuotiaita lapsia.

Uuden lapsen syntymä onkin virittänyt uudelleen keskustelun erityisesti leirin lasten oikeuksista Australiassa. Keskusteluun on ottanut osaa erityisesti Pelastakaa lapset -järjestö.

Kansainvälisten projektien johtaja Mat Tinkler Pelastakaa lapset-järjestöstä kommentoi, että leirin olot ovat pikkulapsille huolestuttavat.

– On vaikeaa ajatella lapselle pahempaa paikkaa syntyä, kuin näille leireille. Talven saapuminen tuo mukanaan lumimyrskyjen, rännän ja kylmien olosuhteiden uhan.

– Pelkästään kuluneen vuoden aikana on kuollut 400 lasta joko leireissä tai matkalla niihin.

Tinkler arvioi, että syntyneellä australialaisvauvalla on huonot edellytykset elämään jo heti ensimmäisestä elinpäivästään. Hän on yksi tuhansista lapsista, jotka on pakotettu elämään ilman juoksevaa vettä ja riittävää terveydenhuoltoa. Myös ruoansaanti on hyvin epävarmaa.

– Useat lapset kärsivät jo keuhkokuumeesta ja muista hoitoa vaativista sairauksista ja tilanne pahenee talvella.

– Nämä lapset ovat viattomia, eikä heitä pitäisi laittaa kärsimään vanhempiensa teoista. Pyydämme Australian hallitusta palauttamaan maahan takaisin nämä lapset ja heidän äitinsä niin pian kuin mahdollista.