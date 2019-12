Puutarhuri löysi museon ulkoseinästä luukun, jossa oli roskasäkki – ja taidemaailmaa yli 20 vuotta vaivannut kadonneen maalauksen arvoitus saattoi ratketa

Siinä se nyt on. Vuonna 1997 kadonnut itävaltalaisen Gustav Klimtin öljymaalaus on saattanut löytyä. Kuvakaappaus Italian poliisin videolta.

Gustav Klimtin kadonnut teos saattoi löytyä, mutta varkaita ei ole saatu kiinni.

Taidemaailmaa vuosia vaivannut mysteeri on saattanut selvitä.

Itävaltalaistaiteilija Gustav Klimtin maalama nuoren naisen muotokuva on nimittäin saattanut löytyä, kertoo muun muassa Guardian. Vuonna 1917 valmistunut öljymaalaus varastettiin Ricci Oddin modernin taiteen museosta Pohjois-Italiasta vuonna 1997. Teos on ollut yksi etsityimmistä kadonneista maalauksista maailmassa.

Vyyhti alkoi ratketa, kun puutarhuri katkoi rikkaruohoa museon erään ulkoseinän luona tiistaina. Puutarhuri törmäsi seinässä olevaan pieneen luukkuun, jossa oli metallinen kahva. Avattuaan luukun puutarhuri löysi onkalon, jossa oli roskapussi. Klimtin maalaus löytyi tästä pussista.

Maalauksen aitoutta tutkitaan vielä, mutta alustavien arvioiden mukaan kyseessä näyttäisi olevan juuri kadoksissa ollut Klimtin teos.

Maalaus katosi 23 vuotta sitten juuri Ricci Oddin museosta, jossa se oli näytillä. Tuolloin epäiltiin, että varkaat saivat varastettua maalauksen museon kattoluukun kautta kalastussiimaa käyttäen. Teoksen kehykset löytyivät museon katolta.

Teoksen huomattiin kadonneen 22. helmikuuta 1997, mutta viranomaiset uskoivat, että se varastettiin jo kolme päivää aikaisemmin. Epäilyt kohdistuivat museon sisäpiiriin.

Maalaus löydettiin hyvässä kunnossa, eikä se ehkä ole maannut koko 23 vuotta museon seinässä. Piacenzan kaupungin kulttuurista vastaava kaupunginvaltuutettu Jonathan Papamerenghi ei sulkenut pois sitä vaihtoehtoa, että varkaat olisivat nyt palauttaneet teoksen.

– On outoa, että heti varkauden jälkeen jokainen tuuma tästä galleriasta ja puutarhasta tutkittiin tarkasti. Oudointa on se, että maalaus on todella hyvässä kunnossa. Se ei näytä siltä, että se olisi ollut jumissa luukussa 22 vuotta.

Klimtin teos on tärkeä, koska pian sen katoamisen jälkeen eräs taideopiskelija tajusi, että Klimt oli maalannut sen toisen teoksensa päälle. Tätä teosta ei oltu nähty vuoden 1912 jälkeen. Kyseinen maalaus onkin ainoa ”tupla”, jonka Klimtin tiedetään maalanneen.

– Jos teoksen aitous vahvistetaan, se olisi sensaatiomainen löydös ja me voisimme laittaa sen näyille jo tammikuussa. Puhumme nyt etsityimmästä varastetusta maalauksesta Caravaggion Nativity with St Francis and St Lawrencen jälkeen, Papamerenghi totesi Guardianille.

Caravaggion maalaus on koko taidehistorian suurimpia mysteerejä. Se varastettiin palermolaisesta kappelista vuonna 1969. Guardian kertoo, että kappelin papin mukaan maalausta pidettiin erään mafiapomon kotona. Papin mukaan mafioso on yrittänyt saada katolisen kirkon neuvottelemaan hänen kanssaan teoksen palauttamisesta repimällä siitä pieniä palasia irti.