Uuden-Seelannin tulivuorenpurkauksen uhriluku nousi kahdeksaan – kateissa olevaa yhdeksää ihmistä ei voida vielä etsiä

Uuden purkauksen todennäköisyys on yhä noin 40–60 prosenttia, minkä takia saarelle, jossa tulivuori sijaitsee, ei vielä voida mennä.

Kahdeksan ihmistä on kuollut Uuden-Seelannin Whakaarin saaren tulivuorenpurkauksessa. Lisäksi yhdeksän ihmistä on kateissa, mutta heidän uskotaan kuolleen. Kateissa olevia ei ole voitu vielä etsiä saarelta, sillä tulivuoren pelätään purkautuvan uudestaan, AFP uutisoi.

Terveysviranomaiset kertoivat keskiviikkona, että 22 loukkaantunutta oli kriittisessä tilassa ja he tarvitsivat apua hengittämiseen. Loukkaantuneet kärsivät eriasteisista palovammoista.

– Tämän katsominen on yksi haastavimmista asioista, koska tiedät potilaiden olevan kovissa kivuissa ja taistelevansa hengestään seuraavat kaksi tai kolme viikkoa ja silti he saattavat kuola, Australasian College -yliopiston puheenjohtaja sanoi New Zealand Heraldille.

Reutersin mukaan uhrien hoitamiseksi lennätetään 1,2 miljoonaa senttimetriä ihoa. Ihoa tarvitaan noin 60 luovuttajalta loukkaantuneiden ihosiirteitä varten.

Yhteensä 47 ihmistä oli saarella, kun tulivuori purkaantui. Heistä 24 oli Australiasta, yhdeksän Yhdysvalloista, viisi Uudesta-Seelannista, neljä Saksasta, kaksi Kiinasta, kaksi Britanniasta ja yksi Malesiasta.

Suuri osa uhreista oli Royal Caribbeanin risteilyllä. Vierailu tuliperäiselle saarelle on suosittu päiväretki.