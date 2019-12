Kolme syytä, miksi Britannian tämän päivän vaalit ovat niin tärkeät

Britannian tämän päivän parlamenttivaalit ovat brexit-vaalit. Myös muut suuret aiheet ovat tapetilla.

Konservatiivipuolue lähtee Britannian ennenaikaisiin parlamenttivaaleihin ennakkosuosikkina. Puolueelle povataan vaalivoittoa ja enemmistöhallitusta, joskin mielipidemittauksiin liittyy aina epävarmuutta.

Konservatiivien nousua kuitenkin edesauttaa brexit-epävarmuus.

– Brexitin puolesta äänestäneistä noin 90 prosenttia äänestää konservatiiveja. Brexitiä vastustaneiden puolella tilanne on paljon jakautuneempi, toteaa yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta.

Brexitin vastustajia on työväenpuolueen kannattajissa, mutta myös esimerkiksi liberaalidemokraattien kannattajissa. Puolueet syövät toistensa ääniä.

IS listasi kolme kysymystä, jotka ovat tehneet näistä vaaleista niin tärkeät.

Brexit

– Näissä ratkaistaan brexitin kohtalo. Jos konservatiivit voittavat ja saavat yksinkertaisen enemmistön, Britannia eroaa hyvin suurella todennäköisyydellä tammikuun 2020 lopussa, Miettinen sanoo.

– Jos tulos on mikä tahansa muu, epävarmuus jatkuu. Hyvin suurella todennäköisyydellä mennään johonkin toiseen kansanäänestykseen labour-vetoisen hallituksen johdolla.

Johnson on luvannut toteuttaa brexitin tammikuun loppuun mennessä, jos konservatiivit voittavat vaalit. Johnsonin ja EU:n neuvottelema muokattu erosopimus sai alustavasti vihreää valoa parlamentilta, mutta sopimus ei ole käynyt läpi parlamentaarista menettelyä, jolloin sitä olisi vielä voitu muuttaa. Enemmistöhallituksella Johnson todennäköisesti saisi sopimuksen hyväksytyksi sellaisenaan.

Pääministeri Boris Johnson on käynyt parlamentissa kovaa vääntöä brexitistä.

Sopimuksen hyväksyminen tarkoittaisi, että Pohjois-Irlannilla olisi Britannian kuningaskunnassa erityisasema. Käytännössä se jäisi tavaroiden suhteen EU:n sisämarkkinoille ja EU:n tullisäädökset koskisivat muualta Britanniasta Pohjois-Irlantiin tuotavia tavaroita. Näin olisi siitäkin huolimatta, etteivät Britannia ja EU myöhemmin saa neuvoteltua kauppasopimusta.

– Johnsonin sopimuksessa Pohjois-Irlannin suhde EU:n sääntelyjärjestelmään on paljon tiiviimpi kuin muulla Britannialla. Tämä taas voi pitkällä aikavälillä uudestaan nostaa keskustelun siitä, pitäisikö Pohjois-Irlannin yhdistyä Irlannin kanssa, Miettinen arvioi.

Konservatiivien vaalivoitto ja brexit todennäköisesti vaikuttaisivat myös itsenäisyysvaatimusten kiihtymiseen Skotlannissa.

– Varsinkin, jos suhde EU:n kanssa tulee olemaan hyvin löyhä (brexitin jälkeen) ja Skotlanti kärsii siitä taloudellisesti.

Kansanäänestystä itsenäisyydestä vaativan Skotlannin kansallispuolueen puheenjohtaja Nicola Sturgeon kampanjoimassa Lanarkissa. SNP:lle ennustetaan pientä paikkavoittoa vaaleissa.

Johnson on myös luvannut neuvotella Euroopan unionin kanssa kauppasopimuksen siirtymäajan eli ensi vuoden loppuun mennessä. Usein kauppasopimusneuvotteluissa osapuolten sääntelyjärjestelmät ovat erilaisia ja niitä pyritään yhtenäistämään neuvotteluissa. Britannian ja EU:n tapauksessa järjestelmät ovat kuitenkin yhtenäiset, mutta Britannia haluaa lähteä eriyttämään niitä.

– Oikeudellinen haaste on se, miten varmistetaan, ettei Britannia lähde epäreiluun sääntelykilpailuun.

Asiantuntijat ovatkin suhtautuneet varauksella siihen, että kauppaneuvottelut saataisiin käytyä määräajassa. Jos tässä onnistuttaisiin, sopimuksen olisi oltava todennäköisesti paljolti EU:n vaatimusten mukainen.

Boris Johnson haluaisi saada kauppasopimuksen EU:n kanssa aikaan ensi vuonna. Lokakuussa otetussa kuvassa Johnson kättelee Euroopan komission entistä puheenjohtajaa Jean-Claude Junckeria. Juncker jyrähti usein Britannialle siitä, ettei maa edistynyt brexit-päätöksenteossa.

Mikäli kauppasopimusta ei siirtymäajan puitteissa saada neuvoteltua eikä siirtymäaikaa pidennetä, Britannia ja EU alkavat käydä kauppaa Maailman kauppajärjestö WTO:n ehtojen mukaisesti. Tätä pidetään epäedullisena sekä Britannialle että EU:lle. Konservatiivihallitus ei kuitenkaan ole suostunut sulkemaan pois vuoden 2020 lopussa päättyvän siirtymäajan pidentämistä.

Siirtymäajalle olisi haettava pidennystä kesäkuun loppuun mennessä.

– Hyvin suurella todennäköisyydellä, jos Johnson ottaa tämän vaalivoiton, alkuvuosi menee sen vääntämisessä, joutuuko Johnson vastoin lupaustaan hakemaan lisäaikaa.

Terveydenhuolto

Mielipidemittauksia tekevän YouGovin marraskuisen kyselyn mukaan terveydenhuoltoa pidetään toiseksi tärkeimpänä kysymyksenä brexitin jälkeen. Miettinen toteaa, että etenkin julkinen terveydenhuoltojärjestelmä NHS:n tulevaisuuden kannalta torstaiset vaaleja pidetään tärkeinä.

Konservatiivit ovat tehneet selväksi, että brexitin jälkeen Britannia tähtää kauppasopimukseen Yhdysvaltojen kanssa. Yhdysvallat kuitenkin haluaa yleensä yrityksilleen laajan pääsyn sopimuskumppaninsa markkinoille.

– Mitä Yhdysvaltojen ajatellaan haluavan on, että terveydenhuolto avattaisiin myös yhdysvaltalaisille yrityksille. Tällöin Britanniassa jouduttaisiin siirtymään siihen, että yritykset voisivat kilpailla siitä, kuka nämä palvelut tuottavat.

Mielenosoittajat vaativat, ettei NHS ole kauppaneuvotteluiden kohteena.

Etenkin työväenpuolue on kampanjoinut uhkakuvalla, että kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän tulevaisuus on vaarassa.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sekä Britannian pääministeri Johnson ovat viime aikoina kiistäneet, että NHS olisi kaupan. Käytännössä Yhdysvallat on kuitenkin neuvotteluissa vahvempi osapuoli, joka voi sanella pitkälti sopimuksen ehdot.

Labourin puheenjohtaja Jeremy Corbyn esittelee papereita, joiden sanoo todistavan salaiset keskustelut Britannian ja Yhdysvaltojen virkamiesten välillä koskien Britannian julkista terveydenhuoltojärjestelmää.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos ja sen hillitseminen on noussut yhdeksi vaaliteemaksi.

Ympäristöjärjestö Friends of the Earth on arvioinut puolueiden vaaliohjelmissa kaavailtuja ympäristötoimia, BBC kertoo. Järjestön mukaan työväenpuolueella on vahvimmat suunnitelmat luonnon suojelemiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Miettinen kuitenkin huomauttaa, että Britanniassa on olemassa vahva konsensus siitä, että ilmastonmuutos on uhka, johon on puututtava.

– Keskeinen ero on siinä, miten nopeasti hiilineutraalius pitäisi puolueiden mielestä saavuttaa. Esimerkiksi konservatiiveilla tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä ja työväenpuolueella tavoitteena on 2030-luku. Labourin ohjelmassa investoinnit vihreään teknologiaan ovat siksi hyvin suuressa osassa ja konservatiiveilla nämä panostukset ovat selkeästi vähäisempiä.

Extinction Rebellionin eli elokapinan aktivisteja ja malli Lily Cole konservatiivien vaalikampanjan päämajan edustalla Lontoossa maanantaina.

Miettisen mukaan ilmastonmuutosteema on näkynyt etenkin Lontoossa, jossa elokapina-liike on järjestänyt useita protesteja. Hän ei kuitenkaan usko, että ilmastonmuutos nousee ratkaisevaksi tekijäksi.

– Elokapina-liikkeeseen osallistuvat ovat varmaan muutenkin labourin kannattajia, joten he eivät siten ole niin ratkaisevassa asemassa.