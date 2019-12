Yliopiston mukaan pojan ei olisi ollut mahdollista suorittaa kaikkia tarvittavia kokeita kymmenenteen syntymäpäiväänsä 26. joulukuuta mennessä.

Ihmepojaksi kutsuttu 9-vuotias Laurent Simons oli matkalla maailman nuorimmaksi yliopistotutkinnon saaneeksi. Nyt Simons on kuitenkin keskeyttänyt opintonsa. Syynä on kiista pojan valmistumispäivästä, muun muassa New York Times uutisoi.

Simons opiskeli Eindhovenin teknillisessä yliopistossa sähkötekniikkaa. Hänen oli määrä joulukuussa saada valmiiksi kandidaatin tutkintonsa.

Yliopiston mukaan Simonsin tilanteesta keskusteltiin pojan vanhempien kanssa maanantaina.

– Keskustelussa pojan isä toisti tarkan toiveensa, että hänen poikansa pitäisi saada kandidaatin tutkinto 9-vuotiaana. Tämä tarkoittaa, että Laurentin olisi suoritettava tutkinto kymmenessä kuukaudessa, kun opinnot yleensä kestävät kolme vuotta, koulun tiedotteessa kerrotaan.

– Laurent on ennennäkemättömän lahjakas poika, jonka vauhti on ollut poikkeuksellinen. Yliopisto ei kuitenkaan pidä tätä päivämäärää mahdollisena ottaen huomioon, kuinka monia kokeita Laurentin olisi tehtävä ennen kymmenettä syntymäpäiväänsä 26. joulukuuta.

Pojan isä Alexander Simons sanoi CNN:lle, ettei valmistumispäivän suhteen ollut aiemmin ongelmia. Hän väittää yliopiston halunneen lykätä pojan valmistumista, kun Simonsin perhe päätti pojan opiskelevan tohtoriksi toisessa yliopistossa.

– Laurent ei ole heidän omaisuuttansa.

Yliopisto on kiistänyt väitteen, että koulu haluaisi ”omia” oppilaansa.

Alexander Simonsin mukaan perhe lopulta päätti, ettei Laurent valmistuisi Eindhovenin yliopistosta, sillä hän oli saanut tarjouksen opiskella tohtorintutkinto yliopistossa Yhdysvalloissa.

– Joskus on tehtävä valintoja, isä sanoi.

– Jos hän antaa tämän mennä, ei voi tietää, saako hän sellaista mahdollisuutta enää koskaan uudestaan.