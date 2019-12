Hillary Clinton hehkuttaa Sanna Marinin nimitystä pääministeriksi – twiittasi kehut suomeksi!

Yhdysvaltojen presidentiksi vuonna 2016 pyrkinyt ex-poliitikko twiittaa Suomen pääministeristä.

Yhdysvaltojen entinen ulkoministeri ja senaattori Hillary Clinton on twiitannut Suomen tuoreesta pääministeristä Sanna Marinista. Clinton toteaa päivityksessään, että Marin on maailman nuorin pääministeri ja johtaa hallitusta, jonka johdossa on pelkästään naisia.

– Hyvä Suomi! Clinton kirjoittaa suomeksi.

Sanna Marinin nousu pääministeriksi on poikinut lukuisia uutisotsikoita maailmalla. Jo viikonloppuna esimerkiksi amerikkalais- ja brittimedia tarttuivat aiheeseen.

Artikkeleissa kiinnitettiin huomiota paitsi Marinin sukupuoleen myös ikään. Marraskuussa 1985 syntynyt pääministeri on Suomen historian nuorin pääministeri ja koko maailman nuorin virassa oleva pääministeri.

Myös Marinin taustasta on uutisoitu kansainvälisessä mediassa. Esimerkiksi Venäjällä huomioitiin pääministerin perhetausta ”kahden naisen kasvattamana”. Venäjällä sateenkaariperheitä ei hyväksytä virallisesti.

Brittimediassa puolestaan kiinnitettiin huomiota Marinin sosiaalisen median käyttöön. Daily Mail huomioi, että Marin oli jakanut kuvia niin raskausmahastaan kuin rintaruokinnasta ja lomamatkoilta. Lehti luonnehti Marinia ”Instagram-sukupolven poliitikoksi”.

Uuden-Seelannin pidetty pääministeri Jacinda Ardern, johon Marinia on jo verrattu, oli myös kiinnittänyt huomiota Marinin nimitykseen. Hän kertoi asiasta kysyneelle toimittajalle, ettei hän halunnut antaa mitään erityistä neuvoa suomalaiselle pääministerille.

– Hän ei tarvitse neuvoja. Itse asiassa tämä on viime kädessä yksi niistä asioista, joissa ihmiset olettavat, että koska olet nuori, et välttämättä tuo pöytään kokemusta ja asiantuntemusta. Hän on jo ministeri, hän on jo hallituksen jäsen, ja sanoisin ainoastaan ”onnea matkaan”.

Marinin lisäksi maailmalla on herättänyt huomiota se, että hallitus on naisvoittoinen. Marinin hallituksessa naisia on 12 ja miehiä seitsemän. Raskaimpia salkkuja kantavat naiset: valtiovarainministeri on keskustan Katri Kulmuni ja sisäministeri on vihreiden Maria Ohisalo.