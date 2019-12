Komission vihreä suunnitelma kiristää ilmastotavoitteita ja näyttää, miten niihin päästään.

Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa eletään tärkeitä päiviä. Komissio julkaisi keskiviikkona suunnitelmansa vihreästä ohjelmasta, vain päivää ennen kuin jäsenmaiden johtajat ovat kokoontumassa huippukokoukseen Brysselissä. Heidän listallaan on yksi asia ylitse muiden: saada kaikki maat sitoutumaan EU:n ilmastoneutraaliuteen vuosisadan puoliväliin mennessä.

EU-lähteiden mukaan ei ole vielä varmaa, sovitaanko kokouksessa yhteisestä tavoitteesta. Puola, Unkari ja Tshekki ovat viimeisinä maina nikotelleet vastaan, mikä heijastelee myös sitä, että neuvottelut tulevien vuosien rahankäytöstä ovat vielä kesken. Maat haluavat varmistaa, että ne saavat tukea siirtymään, joka vaatii huomattavia investointeja.

Euroopan komissio esittää jäsenmaille oikeudenmukaisuusrahastoa ja muita toimia, joilla varmistetaan siirtymän reiluus. Suunnitelmasta on tarkoitus kertoa lisää ensi vuoden alkupuolella. Se tiedetään jo nyt, että mekanismilla yritettäisiin komission mukaan saada liikkeelle 100 miljardin euron investoinnit seitsemän vuoden aikana. Raha suunnattaisiin niille alueille, jotka kärsivät eniten siirtymisestä hiilettömään talouteen. Kuinka iso osuus summasta on jäsenmailta kerättävää uutta rahaa, on vielä sopimatta.

Komissio puskee jäsenmaita kiristämään myös vuoden 2030 tavoitetta. Ensi kesään mennessä se antaa suunnitelman, jolla kasvihuonekaasupäästöjä saataisiin vähennettyä ainakin 50 prosentilla, ellei 55 prosentilla. Vertailukohtana on vuosi 1990.

Kesäkuuhun 2021 mennessä komissio aikoo arvioida ja tarvittaessa esittää muutoksia päästökauppajärjestelmään, jäsenmaiden päästötavoitteisiin sekä maan- ja metsien käyttöä koskevaan sääntelyyn.

Viiden vuoden suuri urakka

Green deal on laaja ohjelma, joka koskettaa niin taloutta, liikennettä, energiasektoria, maataloutta, rakentamista kuin eri alojen teollisuuttakin. Myös luonnon monimuotoisuutta ja metsästrategiaa arvioidaan tulevien vuosien aikana.

Komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan tämä hetki vertautuu ihmisen ensimmäiseen vierailuun Kuussa.

– Eurooppalainen green deal on erittäin kunnianhimoinen, mutta arvioi myös erittäin tarkasti vaikutukset ja jokaisen ottamamme askeleen, von der Leyen sanoi Brysselissä.

Komission vihreä suunnitelma sisältää 50 tointa vuodelle 2050. Eurooppalainen vihreä ohjelma on von der Leyenin mukaan EU:n uusi kasvustrategia.

– Vihreässä ohjelmassa on kyse päästöjen vähentämisestä, mutta toisaalta työpaikkojen luomisesta ja innovaatioista.

Komissio lupaa esitellä ilmastolain sadan päivän sisällä.