Tutkija: Konservatiivien jääminen ilman enemmistöä olisi yllätys Britannian vaaleissa

Brexitin kannattajat äänestävät lähes yksinomaan konservatiiveja.

Yliopistotutkija Timo Miettisen mukaan olisi yllättävää, jos Britannian konservatiivit eivät onnistuisi voittamaan enemmistöä parlamenttipaikoista huomisissa vaaleissa. Tällainen lopputulos on hänen mukaansa kuitenkin edelleen mahdollinen.

Brexitin kannattajat äänestävät lähes yksinomaan konservatiiveja, mutta EU-eron vastustajien puolella on enemmän hajontaa. Brexitiä vastustavien puolueiden kannalta onkin oleellista, kuinka suosittua niin kutsuttu taktinen äänestäminen konservatiiveja vastaan on.

Brittimedioissa on julkaistu vaalien alla runsaasti ohjeita taktiseen äänestämiseen.

– Nämä ovat ehkä ensimmäiset vaalit, joissa arvellaan, että taktisella äänestämisellä voi olla suuri merkitys. On arvioitu, että jos kolmannes äänestäjistä äänestäisi taktisesti, se voisi kääntää kelkan toiseen suuntaan, Miettinen kertoo.

Hänen mukaansa asia ei ole kuitenkaan yksinkertainen, koska esimerkiksi työväenpuolueella ja liberaalidemokraateilla on runsaasti linjaeroja monissa asioissa.

Jos konservatiivit saavat alahuoneeseen enemmistön, on brexitin toteutuminen tammikuun lopussa hyvin todennäköistä, Miettinen sanoo. Hänen mukaansa on kuitenkin syytä muistaa, että pääministeri Boris Johnsonin versio erosopimuksesta on EU:n ja Britannian tulevaa suhdetta ajatellen huomattavasti epämääräisempi kuin Johnsonin edeltäjän Theresa Mayn neuvottelema sopimus.

– Brexitin toteutuminen avaa hyvin nopealla aikataululla joukon hyvin vaikeita kysymyksiä tulevaan kauppasuhteeseen liittyen, Miettinen ennustaa.

Lue myös: 5 vaihtoehtoa Britannian vaaleissa: voi tulla nopea brexit – tai ei brexitiä ollenkaan