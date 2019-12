Nyt Sanna Marinia onnittelee maailman median ylistämä Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern, 39: ”Kyllä, huomasin sen!”

Ardern kertoo Reutersille, miksi Marin ei tarvitse neuvoja.

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern onnittelee uutistoimisto Reutersin tuoreessa haastattelussa Sanna Marinia, joka nimitettiin tiistaina Suomen uudeksi pääministeriksi.

Marinin, 34, (sd) valinta on herättänyt ulkomailla suurta huomiota, sillä hänestä tuli maailman nuorin pääministeri.

– Kyllä, huomasin sen! Ardern sanoi Reutersille.

Toimittaja kysyi sen jälkeen Ardernilta, mikä on tämän viesti Marinille.

– Hän ei tarvitse neuvoja. Itse asiassa tämä on viime kädessä yksi niistä asioista, joissa ihmiset olettavat, että koska olet nuori, et välttämättä tuo pöytään kokemusta ja asiantuntemusta. Hän on jo ministeri, hän on jo hallituksen jäsen, ja sanoisin ainoastaan ”onnea matkaan”.

Marinia on jo ehditty verrata Arderniin, joka nousi Uudessa-Seelannissa valtaan 37-vuotiaana vuonna 2017.

Sekä kotimaassaan että maailmalla suurta suosiota nauttiva Ardern synnytti viime vuonna tyttären. Hänestä tuli vasta toinen valtionjohtaja, joka on synnyttänyt lapsen virassa ollessaan.

Pakistanin pääministeri Benazir Bhutto sai lapsen virassa ollessaan vuonna 1990.

Jacinda Ardern antoi haastattelun Reutersille Wellingtonissa 11. joulukuuta 2019.

Aiemmin Marinille antoi neuvoja maailman vanhin virassa oleva pääministeri, Malesian 94-vuotias Mahathir Mohamad.

– Samaan aikaan kun uskomme nuorten ihmisten idealismiin, heidän olisi tärkeää myös ottaa huomioon vanhojen ihmisten kokemus. Näin syntyy näiden kahden yhdistelmä, ja se on hyväksi, Mahathir sanoi Reutersille.

Mahathir johti Malesian opposition ennennäkemättömään vaalivoittoon viime toukokuussa. Pääministerin pallilla hän istuu jo toistamiseen, sillä hän johti Malesiaa 22 vuoden ajan myös vuosina 1981–2003.

Lääkäriksi kouluttautuneella Mahathirilla on takanaan yli 70 vuoden poliittinen ura. Ensimmäisellä pääministerikaudellaan hän sai kiitosta Malesian muuttamisesta merkittäväksi taloudelliseksi voimaksi Kaakkois-Aasiassa.

Toisaalta ”maan isäksi” tituleerattua pääministeriä on myös syytetty uransa aikana diktaattorimaisista otteista sekä rasismista.