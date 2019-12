Kuolonuhrien määrän uskotaan nousevan Uudessa-Seelannissa – uudet purkaukset todennäköisiä

Juuri nyt

”Tilanne jatkuu epävarmana.”

25 ihmistä on edelleen kriittisessä tilassa maanantaina Uudessa-Seelannissa tapahtuneen tulivuorenpurkauksen jäljiltä, kertoo muun muassa Guardian.

Aiemmin kuuden ihmisen vahvistettiin kuolleen. White Islandin saarella oli purkauksen aikaan 47 ihmistä. Näistä kahdeksan on edelleen löytämättä.

Poliisi ei usko, että saarelta löydetään enää ketään hengissä.

Saari on tällä hetkellä viranomaisten ulottumattomissa, koska alueella on edelleen vulkaanista toimintaa. Poliisi on lentänyt saaren päällä helikoptereilla ja drooneilla, mutta eivät ole pystyneet laskeutumaan.

Geologisia uhkia monitoroivan hallintoelimen GeoNetin vulkanologi Craig Miller kertoi keskiviikkona, että vulkaaninen värinä on taas lisääntynyt alueella merkittävästi.

– Tilanne jatkuu äärimmäisen epävarmana. Purkaukset seuraavan 24 tunnin aikana ovat edelleen todennäköisiä, Miller kertoi.

Viranomaisten mukaan kuolonuhrien määrän uskotaan nousevan, koska monet saarelta pelastetuista ovat kriittisessä tilassa. Uuden-Seelannin sairaaloiden palovammayksiköt ovat olleet täynnä tulivuorenpurkauksen jäljiltä.

White Island on suosittu saari turistien keskuudessa.