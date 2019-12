Toimittaja John Bergen kertaa tiistaina ilmestyneessä kirjassaan, kuinka Yhdysvaltain presidentin ympärilleen asiantuntijoiksi keräämät kenraalit kaikkosivat yksi toisensa jälkeen.

Yhdysvalloissa ilmestyi tiistaina jälleen uusi paljastuskirja presidentti Donald Trumpin hallinnosta. Tällä kertaa asialla on toimittaja ja Arizonan osavaltion yliopiston professori Peter Bergen, joka toimii myös uutiskanava CNN:n kansallisen turvallisuuden asiantuntijana.

Time on julkaissut otteen Bergenin kirjasta Trump and His Generals: The Cost of Chaos (suomeksi Trump ja hänen kenraalinsa: Kaaoksen hinta). Siinä Bergen kuvailee Trumpin työhuoneessa Valkoisessa talossa huhtikuussa 2017 pidettyä, kansallista turvallisuutta koskenutta kokousta.

Tuolloin Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean välit olivat erittäin kireät, eikä Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin ensimmäinen tapaaminen ollut vielä näköpiirissä. Kokouksessa käsiteltiin erittäin salaista kuvamateriaalia Pohjois-Korean ydinlaitoksista sekä sotilasalueista.

Trumpille näytettiin muun muassa satelliittikuva öisestä Pohjois-Koreasta. Voimakkaasti valaistujen Kiinan ja Etelä-Korean välissä Pohjois-Korea näkyi enimmäkseen pimeänä länttinä, jossa loisti vain pieniä, yksittäisiä valopisteitä pääkaupunki Pjongjangin seudulla.

Varapresidentti Mike Pence on yksi harvoista Trumpin hallinnon alkuperäisistä ydinjäsenistä, jotka ovat edelleen mukana.

Trump kiinnitti huomionsa Etelä-Koreaan ja etenkin sen pääkaupunkiin Souliin, josta on matkaa Pohjois-Korean rajalle vain noin 25 kilometriä.

– Miksi Soul on niin lähellä Pohjois-Koreaa? Bergen kirjoittaa Trumpin kysyneen virkamiehiltään.

Trumpia oli jo aiemmin säännöllisesti informoitu Pohjois-Korean tykistöpattereista, joiden avulla se voisi sotatilanteessa surmata miljoonia Soulin asukkaita. Bergenin mukaan presidentti vaikutti sisäistäneen asian lopullisesti vasta satelliittikuvan nähtyään.

– Heidän on siirryttävä! Trump sanoi viitaten Soulin noin 10 miljoonaan asukkaaseen.

Paikalla olleiden viranomaisten kerrotaan olleen epävarmoja siitä, vitsailiko Trump. Trump toisti vaatimuksensa vielä tiukempaan sävyyn, eikä kukaan tiennyt Bergenin mukaan, mitä sanoa.

”Hullu koira” Mattisista tuli Valkoisessa talossa ”Pikkuvauva-kissanpentu” Mattis

Kirjassaan Bergen käy läpi sitä, kuinka Trump keräsi ensin ympärilleen joukon kenraaleja, jotka sittemmin suksien mentyä ristiin putosivat yksi kerrallaan hänen ympäriltään. Trump on ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka ei ole palvellut armeijassa, joten hän tarvitsi tuekseen asioista hyvin perillä olevaa väkeä.

Aluksi presidentin ja kenraalien yhteistyö sujui hyvin, ja laajaa sotilaallista asiantuntemusta omaavat miehet ohjasivat hänen päätöksiään monissa herkissä kysymyksissä.

Kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili Valkoisessa talossa elokuussa 2017, Trumpin hallinnossa olivat vielä mukana Rex Tillersonin (eturivissä vasemmalla) lisäksi kenraalit John Kelly (keskellä) sekä H.R. McMaster. Myös takarivissä istuvat tiedottaja Sarah Sanders apulaisturvallisuusneuvonantaja Tom Bossert on sittemmin jättäneet tehtävänsä.

Kirjan mukaan Trump olisi muun muassa halunnut vetää saman tien kaikki Yhdysvaltain joukot pois Afganistanista, mutta kansallisen turvallisuuden neuvonantajan H.R. McMasterin johdolla kenraalit saivat taivuteltua hänet toiselle kannalle. Iranin ydinsopimuksestakin Trump olisi halunnut irtaantua jo toteutunutta ajankohtaa aiemmin, mutta silloinkin hänet saatiin suostuteltua toisiin ajatuksiin silloisen ulkoministerin Rex Tillersonin avustuksella.

Vähitellen Trumpin ja kenraalien välit alkoivat kuitenkin mennä huonompaan suuntaan. Puolustusviranomaiset halusivat pitää kiinni kansainvälisistä sopimuksista, jotka he näkivät elintärkeinä maailman turvallisuuden kannalta. Trump kuitenkin katsoi voittaneensa vaalit, koska halusi lopettaa Yhdysvaltojen sekaantumisen muun maailman asioihin.

Puolustusministerinä palvelleen, Trumpin ”kenraalikuntaan” kuuluneen James Mattisin kerrotaan pitäneen itseään ”järjen voimana”, jonka tehtävänä oli tasoittaa Trumpin impulsseja. Hän pelkäsi presidentin tekevän milloin tahansa jotakin järjetöntä.

Entinen ulkoministeri Rex Tillerson kuului Valkoisen talon niin sanottuihin ”aikuisiin”, joiden on katsottu hillinneen Trumpia päätöksenteossa.

Mattisin sanotaan muun muassa jättäneen huomiotta Trumpin käskyt suunnitella sotilaallisia vaihtoehtoja Iranin ja Pohjois-Korean tilanteiden käsittelemisessä. Valkoisen talon työntekijät puolestaan tajusivat Mattisin pitävän Trumpia kontrolloimattomana ja arvaamattomana, minkä vuoksi hän halusi estää huonojen päätösten tekemisen olemalla tarjoamatta sotilaallisia vaihtoehtoja, joihin Trump saattaisi takertua.

Bergenin mukaan Mattisin lempinimi ”Hullu koira” vaihtui Valkoisen talon työntekijöiden keskuudessa ”Pikkuvauva-kissanpentu” Mattisiksi.

Kelly varoitti Trumpia ”kyllä-miehistä”

Kenraalien vähitellen kaikottua Trumpin ympäriltä Trumpin ulkopolitiikan suunta näytti muuttuvan hallitsemattomaan suuntaan. Pohjois-Korean kanssa käydyt neuvottelut eivät ole edenneet mihinkään, Iran on sanktioista huolimatta alkanut uudelleen rikastaa uraania ja rauhanneuvottelut Afganistanin Taleban-liikkeen kanssa ovat keskeytyneet.

– Trump oli nyt kyllä-miesten ympäröimänä, ja hän johti hallitustaan ikään kuin hän olisi pyörittänyt kiinteistöyhtiötään yhden miehen show’na, Bergen kirjoittaa.

Hänen mukaansa tilanne kulminoitui lopulta Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin heinäkuussa käymään puhelinkeskusteluun, josta tuli lopulta Trumpia koskevan virkarikostutkinnan käyntiin polkaissut käänne.

Ensin kotimaan turvallisuuden ministerinä ja sittemmin Valkoisen talon henkilöstöpäällikkönä toiminut kenraali John Kelly kertoi kirjan mukaan varoittaneensa Trumpia viimeisinä työpäivinään siitä, että häntä ei kannattaisi korvata ”kyllä-miehillä”, koska se voisi johtaa lopulta mahdolliseen virkarikossyytteeseen.