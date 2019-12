5 vaihtoehtoa Britannian vaaleissa: voi tulla nopea brexit – tai ei brexitiä ollenkaan

Peli on selvä, jos konservatiivit ottavat tuntuvan voiton.

Britannian parlamenttivaaleissa on torstaina yksinkertaistettuna kyse siitä, saavatko Boris Johnsonin johtamat konservatiivit ehdotonta enemmistöä vai eivät.

Jos saavat, brexit toteutuu mitä todennäköisimmin tammikuun lopussa.

Jos eivät, mitä tahansa voi tapahtua.

IS listaa seuraavassa erilaisia mahdollisia vaalituloksia ja niiden vaikutuksia sekä Britannian EU-eroon että joihinkin muihin kysymyksiin.

1. Konservatiivit voittavat enemmistön – varma brexit

Parlamenttipaikkoja on 650, jolloin maaginen luku enemmistön saavuttamiseksi on 326 paikkaa.

Käytännössä enemmistöön riittää jopa vähemmän paikkoja kuin 326, koska Pohjois-Irlannin Sinn Fein ei periaatteensa mukaan osallistu brittiparlamentin toimintaan eikä siis ole mukana oppositiossa.

Selvä enemmistö takaisi konservatiiveille rauhan toteuttaa omaa politiikkaansa kyselemättä muilta tukea.

Tämä vaalitulos selkeyttäisi uuvuttavaa brexit-prosessia, mutta ilo voisi jäädä lyhyeksi.

Pääministeri Johnson on neuvotellut EU:n kanssa erosopimuksen, jonka hän haluaa hyväksyttää parlamentissa nopeasti vaalien jälkeen ja toteuttaa brexitin 31. tammikuuta. Sitten Britannian pitää siirtymäaikana vuoden 2020 loppuun mennessä neuvotella uusi kauppasopimus EU-maiden kanssa. Aikaa on vähän, ja mikäli kauppaneuvottelut junnaavat, Britannian on haettava siirtymäkaudelle jatkoa tai edessä voi olla kovaa brexitiä muistuttava tilanne.

Lisäksi Britannian olisi sorvattava uudet kauppasopimukset muun maailman, etenkin Yhdysvaltain, kanssa brexitin haittavaikutusten minimoimiseksi. Myös kotimaan taloudessa riittää haasteita julkisten palvelujen rahoittamiseksi.

2. Konservatiivit eivät saa enemmistöä, mutta hallitsevat – kova brexit?

Ilman ehdotonta enemmistöäkin Boris Johnson voisi suurimman puolueen johtajana etsiä hallituskumppanin ja jatkaa pääministerinä.

Käytännössä tämä on vaikeaa, koska kumppaniehdokkaat ovat vähissä.

Konservatiivit saivat vuoden 2017 vaaleissa 318 paikkaa, mutta kykenivät hallitsemaan Pohjois-Irlannin unionistipuolueen DUP:n tuella. Kovaa brexit-linjaa vetävä DUP kuitenkin veti tukensa pois Johnsonin neuvottelemalta brexit-sopimukselta, joten yhteistyön uusiminen vaatisi erosopimuksen muokkausta, ja soppa olisi taas valmis.

Äärimmillään tilanne voisi johtaa jopa kovaan brexitiin, eli Britannian EU-ero tapahtuisi konservatiivien brexit-änkyröiden ja DUP:n tahdosta ilman sopimusta tammikuussa.

Konservatiivit voisivat etsiä tukea myös muilta puolueilta, kuten EU-myönteisiltä liberaalidemokraateilta, mutta on epätodennäköistä, että Johnson lähtisi lupaamaan tuen ehtona olevaa uutta EU-kansanäänestystä.

3. Työväenpuolue voittaa – uusi EU-kansanäänestys

Mittausten mukaan on erittäin epätodennäköistä, että työväenpuolue Labour yltäisi enemmistöasemaan. Mikäli näin kuitenkin kävisi, pääministeri Jeremy Corbyn on luvannut neuvotella EU:n kanssa uuden sopimuksen, jossa Britannia esimerkiksi säilyisi tulliliiton jäsenenä.

Lisäksi Corbyn on luvannut sopimuksesta puolen vuoden sisään kansanäänestyksen, ja siinä koko brexit voitaisiin yhä myös perua.

Labour-puolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn puhui kannattajilleen tiistaina.

Käytännössä Britannian pitäisi prosessia varten hakea jälleen lykkäystä brexitiin. Kansanäänestys pakottaisi britit äänestysuurnille jo viidennen kerran yhtä monessa vuodessa, kun mukaan lasketaan kolmet parlamenttivaalit 2015, 2017 ja 2019 ja kaksi brexit-äänestystä.

4. Työväenpuolueen vähemmistöhallitus – Skotlanti kauppatavarana

Tilannetta, jossa mikään puolue ei voita ehdotonta enemmistöä, kutsutaan Britanniassa hung parliamentiksi. Se tarkoittaa sananmukaisesti jumiutunutta tai päätöksentekoon kykenemätöntä. Suurimpien puolueiden puheenjohtajat voivat päätyä kisaamaan siitä, kuka muodostaa toimivan vähemmistöhallituksen tai löytää hallituskumppanit.

Nykyisessä kahtiajaon ilmapiirissä on mahdollista, että opposition työväenpuolue häviää vaalit numeroissa, mutta pääsee silti hallitsemaan, ja Corbynista tulee pääministeri.

Ensisijaisena hallituksen tukipuolueena olisi Skotlannin kansallispuolue SNP, joka asettaa ehdokkaita vain Skotlannissa, mutta on siellä sitäkin vahvempi.

Sillä on tuelleen kuitenkin ehto: uusi kansanäänestys Skotlannin itsenäisyydestä. Vuonna 2014 yli 55 prosenttia skoteista äänesti itsenäistymistä vastaan, mutta mielipiteet ovat muuttuneet osaksi brexit-sotkun takia.

Näin Britannian vaalit voisivat teoriassa johtaa 1700-luvulla muodostetun Yhdistyneen kuningaskunnan hajoamiseen nykymuotoisena valtiona.

5. Työväenpuolue hallitsee ilman Corbynia – brexit perutaan

Jos Corbyn ei halua luvata itsenäisyysäänestystä skoteille, vaihtoehtoina työväenpuolueen hallituksen tukipuolueiksi ovat myös liberaalidemokraatit ja walesilainen Plaid Cymru. Ne vastustavat skottien tavoin EU-eroa. Pikkupuolueiden pitäisi kuitenkin menestyä vaaleissa odotettua paremmin, jotta Johnsonin konservatiivit saataisiin sysättyä oppositioon.

Britanniassa on etukäteen spekuloitu myös vaihtoehdolla, että työväenpuolue joutuisi vaihtamaan pääministeriehdokasta päästäkseen hallitsemaan. Tämä johtuu laajasta epäluottamuksesta Corbyniin. Hänen tilalleen voisi nousta joku EU-eroon kielteisemmin suhtautuva puoluetoveri.

Varsinkin liberaalidemokraatit ovat väläyttäneet tällaista vaihtoehtoa. Heidän tavoitteensa on brexitin peruminen uuden kansanäänestyksen avulla. Mittausten mukaan on mahdollista, että brittien niukka enemmistö myös äänestäisi EU-eron peruuttamisen puolesta.