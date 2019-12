Ukrainan presidentti selitti miksi ei kutsunut Putinia hyökkääjäksi: ”Jos tavoitteenamme olisi vain sylkäistä jonkun päälle...”

Presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Pariisissa ei edes yritetty sopia Krimin kohtalosta. Suurin voitto oli sopimus, että 72 ukrainalaista vankia päässee vapaaksi Donbassin alueelta jo jouluaattona.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi joutui Pariisissa vastaamaan myös ukrainalaismedian kysymykseen, miksi hän ei kutsu Kremliä ja presidentti Vladimir Putinia hyökkääjäksi.

– Kaikki on hyvin yksinkertaista. Mitä me haluamme? Meille kaikille on tärkeää tulos. Jos haluamme ratkaista jotain, palauttaa ihmisiä kotiin, meidän täytyy löytää sellainen dialogin muoto, joka on enemmän tai vähemmän korrekti.

Zelenskyi antoi myös ymmärtää, että jotkut olivat etukäteen ihmetelleet, aikooko hän sanoa Putinille hyvää iltaa, kätellä Putinia, istua hänen kanssaan samaan pöytään ja suostua yhteisiin kuviin.

– Jos meidän tavoitteenamme olisi vain tulla paikalle ja sylkäistä jonkun päälle, niin miksi tulisimme puhumaan ja sopimaan? Zelenskyi kyseli ATR-television välittämän videon mukaan.

Lopulta Zelenskyin ja Putinin kättelyä ei nähtykään kameroiden edessä, mutta Putinin lehdistösihteerin Dmitri Peskovin mukaan se tapahtui silti.

– He vain kättelivät, Peskov kuvaili Ria Novostin mukaan miesten ensikohtaamista Pariisissa ennen Normandia-ryhmän rauhanneuvottelujen alkua.

Kiovassa osoitettiin sunnuntaina mieltä ennen Pariisin tapaamista. Mielenosoittajat vaativat, että Volodymyr Zelenskyi ei saa pettää Ukrainan etuja eikä tehdä liikoja myönnytyksiä Vladimir Putinille. ”Ei antautumista”, lukee kyltissä.

Itä-Ukrainan rauhanneuvotteluihin osallistuivat maanantaina Zelenskyin ja Putinin lisäksi Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Angela Merkel.

Zelenskyin mukaan neuvotteluissa saatiin sopu siitä, että seuraava vankienvaihto pyritään toteuttamaan jo ennen vuodenvaihdetta. Vankienvaihdossa Itä-Ukrainan niin sanotut kapinatasavallat luovuttaisivat vapaaksi ukrainalaisia ja emä-Ukraina päästäisi puolestaan vapaaksi Venäjä-mielisiä taistelijoita.

– Sovimme konkreettisesta päivämäärästä. Käytännössä sovimme, että se on 24. joulukuuta. Mutta tämän kuun viimeinen päivä on ehdoton takaraja, Zelenskyi sanoi lehdistötilaisuudessaan ukrainalaismedialle.

Sopimus vankienvaihdosta oli Pariisin neuvottelujen konkreettisin anti ja suurin voitto, Zelenskyi kuvaili.

– Menin sinne tämän takia. Sovimme, että kaikki vaihdetaan kaikkiin. Sovimme aikatauluista ja uskon, että se toteutuu ennen vuoden loppua, hän sanoi.

– Pitää tehdä ensimmäinen iso askel. 72 ihmistä voi palata kotiin. Haluan sitä kovasti.

Zelenskyi ei tarkentanut, kuinka monta vankia Kiova on valmis vapauttamaan vastavuoroisesti.

Volodymyr Zelenskyi, Angela Merkel, Emmanuel Macron ja Vladimir Putinin pitivät yhteisen lehdistötilaisuuden maanantai-iltana Pariisissa neuvottelujen päätteeksi.

Zelenskyi tunnusti, että yhdestä asiasta ei yritetty edes hieroa sopua sen paremmin Normandia-ryhmän neuvotteluissa kuin hänen kahdenkeskisessä tapaamisessaankaan Putinin kanssa. Kyse on Krimin kohtalosta eli Venäjän keväällä 2014 suorittamasta niemimaan miehityksestä.

– Olisin halunnut keskustella tästä kysymyksestä. Mutta en aio valehdella teille, Krimiin me emme menneet yksityiskohtia myöten.

Zelenskyin mukaan Krimin kohtalosta on kuitenkin tarkoitus keskustella tarkemmin ensi keväänä, kun Normandia-ryhmän on määrä tavata neljän kuukauden kuluttua uudelleen.

Ukrainan ja Venäjän välillä on parhaillaan kiistaa myös venäläisestä kaasusta, jota kulkee Ukrainan läpi Eurooppaan.

Kaasusopimus on tällä hetkellä voimassa vain vuoden loppuun. Venäjä on tiettävästi ollut valmis sopimuksen jatkamiseen vain vuodella. Kiistaa on myös hinnasta, millä Ukraina saa Venäjältä kaasua.

Zelenskyin mukaan Putinin kanssa käydyissä kahdenvälisissä neuvotteluissa käsiteltiin pääasiassa juuri kaasusopimusta ja edistystä saavutettiin.

– Enää kukaan ei puhu yhden vuoden sopimuksesta, se on otettu pois agendalta. Minä vaadin parempia ehtoja Ukrainalle ja Euroopalle, se tarkoittaa kymmentä vuotta, Zelenskyi sanoi.

– Vielä ei ole sopimusta, mutta olen varma, että meillä on suuret mahdollisuudet kirjoittaa se paremmilla ehdoilla kuin mistä edustajamme ovat aiemmin keskustelleet, Zelenskyi sanoi Ria Novostin mukaan.

Volodymyr Zelenskyi eivät kätelleet kameroiden edessä, mutta Vladimir Putinin lehdistösihteerin mukaan kättely kuitenkin tapahtui. Kuvassa miesten välissä Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

Zelenskyin mukaan tapaamisessa saavutettiin myös yksimielisyyttä siitä, että Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön tarkkailijoiden olisi päästävä valvomaan tulitaukoa ”Ukrainan koko alueelle”. Zelenskyi kertoi ehdottaneensa, että Etyjin tarkkailijoiden toimivaltuuksia laajennettaisiin ja heille annettaisiin mahdollisuus ympärivuorokautiseen valvontaan.

Pariisin neuvotteluissa saavutettiin edistystä myös Donbassin alueen miinojen purkuohjelman laatimisesta ja toteuttamisesta.

Vankienvaihdossa pyritään Zelenskyin mukaan seuraavaksi siihen, että se voisi koskea myös Venäjällä olevia ukrainalaisia ja Venäjän valtaamalla Krimillä vangittuja ukrainalaisia.

– Sovimme, että käymme siitä neuvotteluja. Haluaisin yhdistää nämä kaikki (vankienvaihtoon), mutta se on vaikeaa.

– Me olemme omalta puoleltamme valmiita toteuttamaan velvollisuudet, mutta tämä on kaksisuuntainen tie, Zelenskyi sanoi viitaten Venäjän ja sen tukemien itäukrainalaisten taistelijoiden velvollisuuksiin.