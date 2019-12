Karut ilmakuvat Uudesta-Seelannista julki – tältä saarella näyttää tulivuorenpurkauksen jälkeen

Uuden-Seelannin White Islandin eli Whakaarin saarelta on julkaistu ensimmäiset viralliset kuvat tuhoisan tulivuorenpurkauksen jälkeen.

Helikopterista otetuissa kuvissa näkyy, että purkauksen aiheuttaneen tulivuoren kraatteri savuaa edelleen. Saari on purkauksen jäljiltä kauttaaltaan tuhkan peitossa.

– Ymmärtääkseni helikopterin lentäjä on ilmatarkkailun lisäksi kävellyt saarella ympäriinsä, mutta ei valitettavasti löytänyt lainkaan elonmerkkejä, Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern kertoo BBC :n mukaan.

Kyseessä on Uuden-Seelannin aktiivisin tulivuori, joka purkautuu säännöllisesti. Edellinen purkaus tapahtui vuonna 2016. Myös Whakaari-nimellä tunnettu tulivuori on suosittu turistikohde. Siellä vierailee vuosittain yli 10 000 turistia.

Viimeisimpien tietojen mukaan viiden ihmisen on vahvistettu kuolleen ja kahdeksan ihmistä on edelleen kateissa. Loukkaantuneita on 34. Poliisi uskoo kateissa olevien kuolleen.