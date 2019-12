Ilmanlaatu rojahti Sydneyssä vaaralliselle tasolle, oopperatalo ja Harbour Bridge katosivat savusumuun

Kaupungissa on kärsitty huonosta ilmanlaadusta jo viikkoja, mutta tiistain tilanne aiheutti kaupunkilaisissa entistä laajempaa tyrmistystä. Keskustan kuulut maamerkit oopperatalo ja Harbour Bridge kirjaimellisesti katosivat savusumuun, mikä näkyy esimerkiksi Sydney Morning Herald -lehden Twitterissä julkaisemalla videolla.

Yleisradioyhtiö ABC kertoi, että ilmanlaatua mittaava indeksi rojahti paikoin yli kymmenen kertaa huonommaksi kuin vaarallisen ilmanlaadun raja on. Savusumun aiheuttama huono näkyvyys muun muassa keskeytti kaupugin lauttaliiketeen iltapäivällä paikallista aikaa. Yksi Sydneyssä toimivista yliopistoista sulki kampuksiaan, koska savu laukaisi lukuisia palohälytyksiä. Sama ongelma esiintyi eri puolilla kaupunkia, ja esimerkiksi Uuden Etelä-Walesin osavaltion palolaitoksen päämaja ja Sydney Morning Herald -lehden toimitus evakuoitiin palohälytyksen vuoksi.

– Savutilanne Sydneyssä on erittäin paha tänään. Kyseessä on tilanne, jossa ilmanlaatu on yksi huonoimmista mitä olemme koskaan kokeneet, arvioi johtaja Richard Broome Uuden Etelä-Walesin ympäristöterveysvirastosta ABC:lle.