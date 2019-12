Nobelit ojennetaan palkituille Oslossa ja Tukholmassa

Kirjallisuuden nobelisteja poikkeuksellisesti kaksi

Tieteen ja kirjallisuuden palkintoseremoniat pidetään Tukholmassa. Kirjallisuuden Nobel-palkittuja on tänä vuonna kaksi, koska palkinto jäi viime vuonna jakamatta Ruotsin akatemian skandaalien takia.

Vuoden 2018 kirjallisuuden Nobelin saa puolalainen Olga Tokarczuk ja tämän vuoden palkittu on itävaltalainen Peter Handke. Viimeksi mainitun valinta on herättänyt arvostelu Handken serbimyönteisten mielipiteiden takia Jugoslavian hajoamissotien aikana. Handke muun muassa puhui sotarikoksista syytetyn Serbian entisen presidentin Slobodan Milosevicin hautajaisissa vuonna 2006. Kosovo on ilmoittanut boikotoivansa palkintoseremoniaa valinnan takia.