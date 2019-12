Zelenskyi ja Putin tapasivat ensimmäistä kertaa kasvotusten

Keskusteluiden tavoitteena oli löytää ratkaisuja Ukrainan sodan ratkaisemiseksi. Tuhansia ihmisiä on kuollut ja miljoona ihmistä jättänyt kotinsa Itä-Ukrainan sodan alettua vuonna 2014. Separatistit ottivat Luhanskin ja Donetskin alueet haltuunsa sen jälkeen kun Venäjä oli ilmoittanut liittävänsä Krimin niemimaan itseensä.

Pelkkä tapaaminen jo voitto Zelenskyille

Keskustelujen ytimessä on Steinmeierin malliksi kutsuttu rauhansuunnitelma, johon Zelenskyi periaatteessa suostui aiemmin syksyllä. Sen mukaan Itä-Ukrainan kapinallisalueilla järjestettäisiin paikallisvaalit Ukrainan lakien mukaisesti. Jos kansainväliset tarkkailijat toteaisivat vaalit vapaiksi ja rehellisiksi, alueiden tilapäinen erityisasema voitaisiin vakiinnuttaa.

Zelenskyi on vakuuttanut suunnitelmaa vastustaville ukrainalaisille, ettei vaaleihin mennä ennen kuin kaikki ulkomaiset ja palkkasoturijoukot ovat laskeneet aseensa ja vetäytyneet Itä-Ukrainasta. Osapuolten on myös vaihdettava kaikki vangit. Epäselvää sen sijaan on, saisiko Ukraina Venäjän vastaisen rajansa kokonaan valvontaansa ennen vaaleja.