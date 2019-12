Putin ja Zelenskyi tapaavat Normandia-ryhmän kokouksessa – Krimistä vaietaan

Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin maanantaisesta tapaamisesta ei odoteta valtavia uutisia. Vaikka tapaamisen taustalla on tarve keskustella Itä-Ukrainan tilanteesta, kokonaisvaltaista rauhansopimusta tuskin päästään tänään juhlimaan.

Zelenskyin ja Putinin tapaaminen on osa laajempaa niin kutsutun Normandia-ryhmän huippukokousta, jolla halutaan elvyttää neuvotteluja Itä-Ukrainan tilanteen ratkaisemiseksi. Normandia-ryhmään kuuluvat Ukrainan ja Venäjän ohella Ranska ja Saksa, ja Putinin ja Zelenskyin ohjelmassa onkin ollut kahdenkeskiset tapaamiset niin Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kuin Saksan liittokanslerin Angela Merkelin kanssa ennen nelinkeskistä kohtaamista.

Toiveissa on, että tapaaminen lisää luottoa Putinin ja Zelenskyin välillä. Putinin on ollut Venäjällä vallassa pitkään, kun taas ex-koomikko Zelenskyi tarttui vallan kahvaan vasta aiemmin tänä vuonna.

Tuhansia ihmisiä on kuollut ja miljoona ihmistä jättänyt kotinsa Itä-Ukrainan sodan alettua vuonna 2014. Separatistit ottivat Luhanskin ja Donetskin alueet haltuunsa sen jälkeen kun Venäjä oli ilmoittanut liittävänsä Krimin niemimaan itseensä.

Pelissä vaaleja ja vanginvaihtoa

Itä-Ukraina-keskustelujen ytimessä on Steinmeierin malliksi kutsuttu rauhansuunnitelma, johon Zelenskyi periaatteessa suostui aiemmin syksyllä. Sen mukaan Itä-Ukrainan kapinallisalueilla järjestettäisiin paikallisvaalit Ukrainan lakien mukaisesti. Jos kansainväliset tarkkailijat toteaisivat vaalit vapaiksi ja rehellisiksi, alueiden tilapäinen erityisasema voitaisiin vakiinnuttaa.

Zelenskyi on vakuuttanut suunnitelmaa vastustaville ukrainalaisille, ettei vaaleihin mennä ennen kuin kaikki ulkomaiset ja palkkasoturijoukot ovat laskeneet aseensa ja vetäytyneet Itä-Ukrainasta. Osapuolten on myös vaihdettava kaikki vangit. Epäselvää sen sijaan on, saisiko Ukraina Venäjän vastaisen rajansa kokonaan valvontaansa ennen vaaleja.