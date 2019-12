Vääryyksiin syyllistymisen kiistävä Trump on itse sanonut haluavansa prosessin etenevän senaatissa järjestettävään oikeudenkäyntiin, sillä hän uskoo saavansa siinä reilun kohtelun senaatin republikaanienemmistöstä johtuen.

Hän on aiemmin kieltäytynyt yhteistyöstä edustajainhuoneen virkarikostutkinnan kanssa, mutta hänen odotetaan vaihtavan toisenlaiseen strategiaan todennäköisesti edessä olevassa oikeudenkäynnissä.

Trump on käyttänyt demokraattien käynnistämää virkarikostutkintaa kannattajiensa aktivoimiseen, ja julkiset kommentit oikeudenkäynnin haluamisesta saattavat viitata siihen, että hän valmistautuu pitkään taisteluun senaatissa.

IS listasi kuusi keskeistä kysymystä virkasyyteprosessin etenemisestä.

1. Mitä tähän mennessä on tapahtunut?

Zelenskyi ja Trump tapasivat toisensa kasvotusten New Yorkissa järjestetyssä YK:n yleiskokouksessa syyskuussa.

Jo päättyneen tutkintavaiheen aikana edustajainhuone on kuullut lukuisia todistajia. Tiistaina edustajainhuoneen tiedusteluvaliokunta sanoi loppuraportissaan, että todisteet Trumpin syyllistymisestä virkarikokseen ovat mittavat.

2. Miten prosessi etenee seuraavaksi?

Kun lakivaliokunta on saanut valmisteltua syytekohdat, edustajainhuone keskustelee ja äänestää kustakin niistä erikseen. Tämä saattaa tapahtua ennen kongressin vetäytymistä joululomalle 20. joulukuuta.

Syytekohtien läpimeno vaatii yksikertaisen enemmistön tuen. Läpimenoa pidetään todennäköisenä, sillä demokraateilla on edustajainhuoneessa enemmistö.

3. Mikä on senaatin rooli?

Oikeudenkäynnin aikana senaattorit punnitsevat todisteita. Tämän jälkeen he äänestävät siitä, onko Trump syyllistynyt virkarikoksiin, joista edustajainhuone häntä syyttää.

Senaatin enemmistöjohtaja, republikaanien Mitch McConnell on sanonut pyrkivänsä neuvottelemaan oikeudenkäynnin säännöistä demokraattien vähemmistöjohtajan Charles Schumerin kanssa. Jos he eivät pääse säännöistä sopimukseen, McConnell on sanonut yrittävänsä kerätä 51 senaattoria, joiden äänet tarvitaan säännöstön hyväksymiseen.