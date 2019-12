Ruotsissa ex-suurlähettiläs sai rikossyytteet kiinalaiseen toisinajattelijaan liittyvässä tapauksessa

Rikosnimike koskee ”itsenäistä neuvottelua vieraan vallan kanssa”, jota ei ole aiemmin käytetty nykyaikana. Taustalla on salainen tapaaminen Gui Minhain tyttären ja kiinalaisten liikemiesten välillä, jonka Lindsted järjesti kertomatta asiasta ulkoministeriölle.

Syyttäjä Hans Ihrmanin mukaan Lindsted on jättänyt noudattamatta ulkoministeriön ohjeistuksia toiminnassaan ja vaarantanut Kiinan ja Ruotsin suhteet.

Lindsted on kiistänyt rikoksen. Kiinalaissyntyisen Ruotsin kansalaisen Gui Minhain kohtalo on hiertänyt Ruotsin ja Kiinan välejä jo pitkään.

Gui on joutunut Kiinassa vaikeuksiin julkaistuaan juorukirjoja maan johdosta. Hän on tällä hetkellä vangittuna Kiinassa. Ruotsi on vaatinut Kiinaa vapauttamaan Guin.