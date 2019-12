Pelastakaa Lapset: Jemenissä kymmeniä lapsia kuolee tai haavoittuu yhä joka kuukausi

Tilanne on järjestön mukaan jatkunut vakavana, vaikka Jemenin konfliktin osapuolet neuvottelivat viime vuoden joulukuussa aselevon YK:n valvonnassa.

Jemenin konflikti on jatkunut jo useiden vuosien ajan. Konfliktissa on kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä, joista valtaosa on siviileitä. Miljoonat ihmiset ovat nälänhädän partaalla. YK kutsuu Jemenin sisällissotaa maailman pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi.