Malesiassa todettiin ensimmäinen poliotartunta vuosikymmeniin: ”Tämä on luultavasti vain jäävuoren huippu”

Malesiassa on todettu kolmekuukautisella lapsella polio. Kyseessä on maan ensimmäinen poliotartunta 27:ään vuoteen. Malesia julistettiin vapaaksi taudista jo vuonna 2000, ja viimeinen tiedetty tartunta oli vuodelta 1992.

Löydös seuraa vain kuukausilla naapurimaata Filippiinejä, missä tiedotettiin syyskuussa maassa puhjenneesta poliosta. 5- ja 3-vuotiailla lapsilla todettu polio oli Filippiinien ensimmäinen havainto taudista sitten vuoden 1993. Yleisesti koko Kaakkois-Aasiaa on pidetty jo pitkään poliovapaana.

– Tämä ensimmäinen tapaus on luultavasti vain jäävuoren huippu, paikallinen terveysviranomainen varoitti AFP:n mukaan.

Polio vaikuttaa hermostoon ja voi aiheuttaa peruuttamattoman halvaantumisen vain tuntien sisällä. Poliosta ei voi parantua, mutta tartunta on täysin ehkäistävissä rokotuksin. Rokotekattavuuden tulee olla yli 95 prosenttia taudin leviämisen estämiseksi.

Aiemmin tänä vuonna myös Pakistanissa ja Afganistanissa on uutisoitu poliotartunnoista. Etenkin syrjäseuduilla epäluulo rokotteita kohtaan on yleistä, ja rokotusohjelmia on vaikea toteuttaa maaseudulla.