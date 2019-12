Oliko al-Holin leiriltä karanneiden naisten joukossa suomalaisia? – Ulkoministeriö: ”Meillä ei ole tietoa”

Lehti kertoo, että viime kuukausien aikana leiristä on salakuljetettu pois 20–30 eurooppalaista naista, joista vähintään kolme on Ruotsin kansalaisia. Ruotsin ulkoministeriö ei pysty vahvistamaan tietoa Aftonbladetille.

Shemeikan mukaan ulkoministeriö on tietoinen, että leirillä on ollut aiemmin joitakin ulkomaalaisten pakoyrityksiä.

Kurdiviranomaiset kehottaneet maita hakemaan kansalaisensa

Ulkomaalaiset ovat eristetty leirillä omalle alueelleen, missä on leirin humanitäärisesti surkeimmat olosuhteet. Leirin olosuhteita on kuvailtu järkyttäviksi etenkin lapsille ja naisille. Ruoasta, lääkkeistä ja puhtaasta vedestä on jatkuva pula. Leirin rajat olivat tulleet vastaan jo ennen Turkin hyökkäystä Syyriaan, ja syksyn aikana paikalta on raportoitu väkivaltaisuuksista.