Yhdysvalloissa on virinnyt vaatimuksia saudisotilaiden koulutusohjelman keskeyttämisestä sen jälkeen kun saudiarabialainen koulutettava ampui kuoliaaksi kolme amerikkalaista Floridan laivastotukikohdassa.

Vaikutusvaltainen kansallisen turvallisuuden asiantuntija, republikaanisenaattori Lindsey Graham sanoi Fox Newsille, että koulutusohjelma on hyllytettävä tutkimusten ajaksi.

– Pidän liittolaisista. Saudi-Arabia on liittolainen, mutta tässä on jotakin perusteellisesti pahaa, Graham kommentoi ja vaati koulutusohjelman uudelleenarviointia.

Puolustusministeri Mark Esper puolustaa koulutusohjelmaa, mutta on määrännyt, että ulkomaalaisiin koulutettaviin liittyvä seulonta on käytävä läpi.

Liittovaltion poliisi FBI kertoo tutkivansa joukkoampumista tässä vaiheessa sillä oletuksella, että kyse on terroriteosta, mutta nimikettä ei ole lopullisesti päätetty.

Useita saudeja otettu kiinni

Puolustusministeri Esper vahvistaa Fox News Sundayn haastattelussa, että useita saudeja on otettu kiinni. Joukossa on ”yksi tai kaksi”, jotka kuvasivat ampumista kännykkäkameroilla. Tiedossa ei Esperin mukaan ole, aloittivatko he kuvaamisen jo ennen ampumisen alkamista vai sen alettua.