Aftonbladet: Ainakin 20 eurooppalaista naista paennut al-Holin leiriltä

Ainakin 20 eurooppalaista naista on paennut al-Holin pakolaisleiristä viimeksi kuluneiden kuukausien aikana, uutisoi Aftonbladet verkkosivuillaan.

– Se on epätoivoinen teko. He pakenevat, koska olosuhteet leirissä ovat huonommat nyt talven tullessa, eräs omainen kommentoi.

Aftonbladetin mukaan leirissä on ollut noin 25 ruotsalaista naista ja 70 lasta. Lehti kertoo, että viime kuukausien aikana leiristä on salakuljetettu pois 20–30 eurooppalaista naista, joista vähintään kolme on Ruotsin kansalaisia.