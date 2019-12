Kommentti: Yhden kysymyksen taktiikka – Venäjän johtajilta ei tarkennuksia tentata

Venäläisillä on monia vitsejä yhdestä ainoasta kysymyksestä, jonka saa esittää tarinoiden eri variaatioissa esimerkiksi Jumalalle, pyhälle Pietarille taivaan porteilla tai vaikkapa presidentti Vladimir Putinille.

Yhdestä ainoasta suomalaistoimittajille sallitusta kysymyksestä on tullut viime aikoina yhä yleisempi käytäntö suomalais-venäläisissä korkean tason tapaamisissa.

Kysymysten rajoittamista perustellaan aikataulujen kireydellä, mutta näyttää siltä, että todellisuudessa Putin ja Medvedev eivät haluaisi vastata edes siihen yhteen kysymykseen. Heillä näyttää olevan nimittäin silti oikein hyvin aikaa jorista pitkät pätkät omiaan aina jokaisen lehdistötilaisuuden alussa. Näistä alkupuheenvuoroista ei yleensä suurta uutista irtoa, sillä kyse on joko pelkistä korulauseista tai etukäteen hiottujen propagandaviestien kertaamisesta.

Jotta edes jonkinlainen illuusio vapaasta lehdistöstä voidaan säilyttää, toimittajille sallitaan silti yhä edelleen se yksi kysymys per maa.

Suomen kaikkien johtavien medioiden toimittajat joutuvat siinä vaiheessa hylkäämään keskinäisen uutiskilpailunsa, sillä porukan on päästävä yhteisymmärrykseen juuri sillä kertaa meitä kaikkia kiinnostavasta kysymyksestä.

On aivan oma taiteenlajinsa yrittää hioa yhtä ainoaa kysymystä.

Miten kysyä jostain asiasta niin, että vastaajat eivät pääsisi liian helpolla ja joutuisivat ottamaan oikeasti kantaa? Tai niin, että he eivät pystyisi vain toistamaan jotain jo aiemmin sanottua tai väistämään koko kysymystä?

Kaikista näistä mahdollisista kysymyksen pieleen menoista on nähty esimerkkejä vuosien varrella.

Loppujen lopuksihan kyse on siitä, että kysyivätpä toimittajat mitä tahansa, Medvedev ja Putin voivat vastata mitä lystäävät, sillä jatkokysymyksiä tai toimittajien välihuutoja ei näissä tilaisuuksissa sallita.

Tarkentava jatkokysymys olisi ollut tarpeen tehdä esimerkiksi kesällä 2016, kun Putin väitti pokkana Kultarannassa, että Venäjä on vetänyt kaikki joukkonsa 1 500 kilometrin päähän Suomen rajasta. Kaiken lisäksi Putin toisti 1 500 kilometrin väitteensä jopa useampaan kertaan.

Marraskuun Moskovan-tapaamisessa suomalaistoimittajat päättivät lopulta kysyä Medvedeviltä ja Rinteeltä mahdollisesta Josif Stalinin uhrien kohtaloiden selvitysprojektista, jota on Suomessakin toivottu julkisessa keskustelussa.

Stalin-kysymystämme on sittemmin myös kritisoitu. Ei olisi kuulemma pitänyt mennä pilaamaan tunnelmaa ja olisi pitänyt kysyä jotain järkevämpää. Tosin mitään kovin konkreettista parempaakaan kysymystä en ole nähnyt arvostelijoiden esittävän tilalle.

Yhden ainoan kysymyksen taktiikassa on myös eräs ulottuvuus, jota harva tulee Suomessa ehkä ajatelleeksi.

Joskus on tärkeää kysyä jotain, vaikka tietäisi jo etukäteen, ettei kysymyksestä pidetä tai siihen ei tarkoituksella vastata. Merkitystä on sillä, että jokin asia tai ihmisten huolenaihe sanotaan todistettavasti ääneen Venäjän johtajien edessä. Lehdistötilaisuuksista jää aina tallenteet ja niihin voidaan palata vielä vuosiakin myöhemmin.

Venäjällä on nimittäin miljoonia ihmisiä, jotka janoaisivat tietoa vainoissa surmatuista omaisistaan. Stalinin suomalaisuhrien selvittäminen olisi tietenkin tärkeää, mutta niin kauan kuin Venäjä ei ole valmis avaamaan arkistojaan omien kansalaistensa kohtaloiden selvittämiseksi, tällaista avoimuutta suodaan tuskin suomalaisillekaan.

Venäjällä Medvedevin Stalin-vastaus on vaiettu melkein kuoliaaksi mediassa. Mutta silti kysymys on nyt todistettavasti esitetty ja sana siitä kiirii omaisten keskuudessa. Heille jo sekin on tärkeää.