Hongkongin demokratiamielenosoittajat toivovat sunnuntaiksi suuria protesteja

Hongkongin poliisi on kuitenkin poikkeuksellisesti antanut luvan sunnuntain protestimarssille. Mielenosoituksen on tarkoitus kulkea Hongkongin pääsaarella Victoria Parkista kaupungin liikekeskustaan. Vastaavaa lupaa protesteille ei ole saatu sitten elokuun puolivälin, sillä viranomaiset vedonneet väkivallan uhkaan. Luvan puuttuminen ei tosin ole hidastanut miljoonapäistä mielenosoittajien joukkoa kerääntymästä kadulle.

Maanantaina voi uhata liikennejumi

Mielenosoittajat ovat heitelleet poliisia tiiliskivillä ja Molotovin cocktaileilla, ja poliisi on turvautunut yhä useammin kyynelkaasuun ja kumiluoteihin. Poliisi on ampunut mielenosoittajia kohti myös kovilla.

Protesteilla ei ole selkää johtajaa, ja kokoontumisia on haalittu kasaan pääosin netissä ja viestipalveluissa. Civil Human Rights Front -järjestö, joka on myös sunnuntain protestin takana, on toiminut eräänlaisena kokoavana voimana demokratialiikkeen kesän jättimielenosoituksille. Järjestö on puhunut vahvasti väkivallattomuuden puolesta, mutta kaikki protestoijat eivät allekirjoita rauhanomaista linjaa.