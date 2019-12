Tutkijat ovat varoittaneet, että mikäli ilmaston lämpenemistä ei saada hillittyä, sääilmiö yleistyy alueella.

Itä-Afrikassa on jatkunut jo viikkoja ankarat rankkasateet ja tulvat, jotka veivät viikonloppuna Ugandan länsiosissa 12 ihmisen hengen, Punainen Risti tiedottaa AFP:n mukaan. Maassa viime viikolla alkaneiden tulvien kokonaisuhriluku on jo 20.

– Olemme löytäneet vedestä 12 ruumista, sekä yksi vakavasti loukkaantunut henkilö on kiidätetty sairaalaan, Punaisen Ristin edustaja kertoi AFP:lle lauantaina.

Nainen kantoi keskiviikkona omaisuuttaan tulvavedessä Elegun kaupungissa.

Perjantai-iltana jälleen alkaneet rankkasateet ja tulvat pyyhkivät vuorokauden aikana lukuisia taloja ja tukkivat teitä. Myös monen paikallisen liiketoiminta on kärsinyt tai tuhoutunut.

Punainen Risti on käynnistänyt Ugandassa pelastusoperaatioita yhteistyössä armeijan, poliisin ja vapaaehtoisten kanssa. On yhä epäselvää, kuinka moni ihminen on kateissa.

Itä-Afrikan tulvat ovat vaikuttaneet jo tuhansien ihmisten elämään. Kuva on otettu keskiviikkona Elegun kaupungissa.

Ugandan lisäksi myös moni muu Itä-Afrikan maa on kärsinyt viime viikkoina tulvista. Alkuviikosta asiantuntijat arvioivat BBC:lle, että koko maanosassa äärimmäisen sään uhriluku on jo 250. Noin puolet kuolemista on sattunut Keniassa. Tulvat ja sateet ovat vaikuttaneet jopa kolmen miljoonan ihmisen elämään.

Tulvat ovat surullinen esimerkki ilmastonmuutoksen seurauksista.

Itä-Afrikkaa ympäröivä meri on parhaillaan poikkeuksellisen lämmin – seurauksena ilmankosteus on hyvin korkea ja alueella on paljon sateita. Tutkijat ovat varoittaneet, että mikäli ilmaston lämpenemistä ei saada hillittyä, tulee sääilmiö yleistymään alueella.

Äärimmäinen sää ei ole uusi asia. Vuoden 2018 Itä-Afrikan rankkasateita kutsuttiin luonnonkatastrofiksi. Tulvakausien arveltiin tuolloin tappaneen jopa 500 ihmistä.