Tutkimus: Meristä on loppumassa happi – ensin katoavat suuret petokalat

Tuoreen kansainvälisen tutkimuksen tulokset ovat huolestuttavia: meristä on loppumassa happi. Syynä on lämpötilan nousu ja merten rehevöityminen. Ihmistoiminnan aiheuttama rehevöityminen tarkoittaa kasvien tärkeimpien ravinteiden, eli typen ja fosforin, kertymistä vesistöön.

Tutkijat havaitsivat, että arviolta 700 merta kärsii matalasta happipitoisuudesta. Vielä 60-luvulla vastaava luku oli 45 merta. Muutos on toisin sanoen radikaali. Kansainvälisen luonnonsuojeluliitto IUCN:n toteuttama tutkimus on lajiaan mittavin, mitä on koskaan aiemmin tehty.