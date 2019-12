Irakissa ainakin 17 mielenosoittajaa on kuollut rajuissa väkivaltaisuuksissa maan pääkaupungissa Bagdadissa, kun aseistautuneet miehet hyökkäsivät rakennukseen, jota mielenosoittajat ovat pitäneet hallussaan viikkokausia.

Al-Sadr on tukenut hallituksen vastaisia protesteja. Mielenosoittajat ovat suhtautuneet tukeen kuitenkin varauksella, sillä sen pelätään tasoittavan tietä yhteenotoille hallitusta tukevien joukkojen kanssa.

Kyseessä on suurin ja kuolettavin poliittinen ruohonjuuriliike, mitä maassa on nähty vuosikymmeniin. Levottomuuksissa on sitten lokakuun alun kuollut ainakin 440 ihmistä ja loukkaantunut liki 20 000.