Britannian konservatiivipuolue johtaa yhä mielipidemittauksia noin 10 prosenttiyksiköllä – ”Pyritään välttämään munauksia”

Britanniassa lähtölaskenta parlamenttivaaleihin on alkanut. Kyselyiden perusteella konservatiivit johtavat yhä 43 prosentilla, työväenpuolue on saamassa äänistä noin kolmanneksen ja liberaalidemokraatit 13 prosenttia torstaina pidettävissä vaaleissa.

Financial Timesin vaaliseuranta osoittaa, että sen jälkeen kun vaaleista päätettiin, konservatiivien noin 10 prosenttiyksikön johto työväenpuolueeseen on pysynyt samana.

Brexit väittelyn keskiössä

Pääministeri Johnson iski takaisin sanomalla, että hänellä on jo erosopimus ja hän aikoo käyttää sitä Britannian viemiseen ulos EU:sta tammikuun loppuun mennessä, jos hän voittaa vaalit.

Johnson pitää matalaa profiilia välttääkseen munauksia

Johnsonia on kritisoitu siitä, ettei hän esiinny yhtä monissa tv-väittelyissä kuin vastaehdokkaansa ja vastaa vain harvoihin toimittajien esittämiin kysymyksiin.

– Riskien välttäminen on ollut tunnusomaista konservatiivien kampanjalle. Pyritään välttämään munauksia ja vuoden 2017 virheitä ja haalimaan brexit-puolueen äänestäjiä, politiikan professori Will Jennings Southamptonin yliopistolta sanoo CNN:lle.

– Ainoa syy siihen, ettei hän toimi puolueen jarruna on, että hänellä on vastassaan johtajia, joiden suosio on vielä alhaisempi.