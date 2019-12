Poliisin sankariteko vai laiton teloitus? Raiskaajien kuolema rekonstruktiossa herättää ristiriitaisia reaktioita Intiassa

Intian poliisi ampui perjantaina kuoliaaksi neljä miestä, joita epäiltiin 27-vuotiaan eläinlääkärin joukkoraiskauksesta ja murhasta Hyderabadin kaupungissa, kertoi muun muassa Reuters. Viime viikon keskiviikkona tapahtunut rikos on herättänyt Intiassa laajaa raivoa ja nostattanut mielenosoituksia ympäri maata.

– Poliisi on tehnyt velvollisuutensa. Se on kaikki, mitä voin sanoa, Sajjanar totesi.

Osa juhli poliisin toimia, osa kritisoi

Intialaisten sekä uhrin perheen raivo oli kohdistunut aiemmin myös poliisiin, jonka on kerrottu hidastelleen uhrin auttamisessa, vaikka tämän omaiset olivat olleet häneen useaan otteeseen yhteydessä heti naisen puhelimen sulkeuduttua. Omaisten mukaan poliisit olivat sanoneet uskovansa, että nainen olisi karannut kotoaan.

Epäiltyjen kuolema on herättänyt paikallisissa ristiriitaisia reaktioita. Uhrin isä sanoi paikallisen tv-kanavan haastattelussa, että poliisien toiminnan myötä hänen tyttärensä sielu ”saa viimein rauhan”.

– Ei voi ottaa lakia omiin käsiinsä. Oikeus olisi määrännyt heille joka tapauksessa hirttotuomiot. Jos aikoo ampua heidät ennen kuin oikeusprosessi on ohi, niin mitä virkaa on enää oikeuslaitoksella, poliisilla ja lailla? Gandhi kysyi.

Poliisikomentaja aiemmin mukana vastaavassa tilanteessa

BBC:n mukaan poliisin tekemät mielivaltaiset surmat, joita usein pyritään selittämään välttämättömänä poliisitoimintana, ovat olleet tavallisia kyseisessä osassa Intiaa. Neljä joukkoraiskausepäiltyä surmanneet poliisit kuuluvat poliisiosastoon, jota johtava päällikkö VC Sajjanar on ollut aiemmin mukana tilanteessa, joka on lähes samankaltainen perjantaina tapahtuneen kanssa.

Hän oli poliisin ylitarkastajana, kun kolme naiseen kohdistuneesta happoiskusta syytettyä kuoli rikospaikalla rekonstruktion yhteydessä. Tuolloin poliisien kerrottiin ampuneen epäiltyjä, koska he olivat yrittäneet paeta.

Vaikka raiskaustapauksia on pyritty ratkomaan nopeutetuilla oikeudenkäynneillä, oikeusprosessit ovat silti edenneet hitaasti. Syynä tähän on ollut muun muassa todistajien puute sekä uhrien omaisten kyvyttömyys käydä läpi pitkää ja vaikeaa prosessia.

Joidenkin uhrien omaisia on myös uhkailtu ja heidän kimppuunsa on hyökätty, kun he ovat hakeneet oikeutta läheisilleen. Näissä tapauksissa syytetyt ovat usein olleet paikallisesti vaikutusvaltaisia miehiä, kuten poliitikkoja.